Власти отметили рост популярности Крымского моста среди туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Мост через Керченский пролив стал особенно популярен среди туристов, которые стремятся проехать по нему и прокомментировать это событие в социальных сетях, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Особенно популярен сейчас Крымский мост. Многие люди, направляющиеся в Крым, специально выбирают для этого автотранспорт, чтобы проехаться по нашему мосту и прокомментировать это событие в соцсетях", — сказал Константинов на заседании президиума парламента.

По его словам, крымчане и, прежде всего, жители Керчи, устремились в близлежащие города Краснодарского края, как бы заново открывая для себя материковую Россию.

"Все это здорово, но эта эйфория рано или поздно пройдет. А мост останется. На десятилетия. На века. Навсегда. И всегда будет служить Крыму, всей России. Переоценить эту инвестицию, сделанную Россией в наше развитие, просто невозможно", — подчеркнул Константинов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Движение автотранспорта было запущено 16 мая.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>