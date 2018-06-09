Определены самые экзотичные направления для российских туристов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рейтинг самых экзотичных авиамаршрутов из Москвы возглавили Камлупс (Канада), Килиманджаро (Танзания), Лима (Перу), Белу-Оризонти (Бразилия), Виктория (Канада), а из Санкт-Петербурга — Перт (Австралия), Бостон (США), Буэнос-Айрес (Аргентина), Сидней (Австралия), сообщает Туту.ру.
Эксперты туристического сервиса проанализировали все оформленные на портале авиабилеты с вылетами с 1 января по 28 мая 2018 года и определили самые редкие маршруты.
По всем этим направлениям за первое полугодие было продано по одному-два билета. В рейтинге есть как прямые авиаперелеты, так и с пересадкой. При составлении рейтинга учитывались только билеты экономического класса в обе стороны.
Самым дорогим из этих направлений стала Канада: билет туда-обратно из Москвы в Камлупс обошелся в 110 400 рублей.
Что касается Европы, то первые две строчки московского рейтинга занимают города Великобритании: Хамберсайд (65 768 тысяч за билет туда – обратно) и Дарем-Тис-Вэлли (37 210 тысяч за билет туда – обратно).
Для жителей Санкт-Петербурга самыми редкими оказались рейсы в Триест (Италия) и в Познань (Польша). В эти два города за полгода было продано по одному билету.
Среди перелетов в страны ближнего зарубежья в рейтинг экзотичных попали маршруты Москва – Днепр (Украина) и Санкт-Петербург – Нахичевань (Азербайджан). Билеты туда-обратно обошлись пассажирам в 23,5 и 27,7 тысячи рублей соответственно.
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