Роспотребнадзор предупредил об инфекционных болезнях в нескольких странах

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагоприятной ситуации с инфекционными болезнями в некоторых странах, порекомендовал внимательно относиться к выбору места для отдыха и соблюдать меры профилактики, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время в ряде стран мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по некоторым опасным инфекционным болезням", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала мая в Демократической Республике Конго 56 человек заболели лихорадкой Эбола.

Также сообщается об инфекциях в Индии, Либерии, странах Африканского континента, в числе которых Замбия и Кения, а также в Бразилии и странах Ближнего Востока: Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует внимательно относиться к выбору страны для отдыха и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний", — добавляется в сообщении.