Российские путешественники хотят Нью-Йорк, но полетят в Сочи

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Определены самые желанные города для проведения отпуска, и курорты, куда на самом деле отправятся россияне, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий выяснил, в какие города путешественники мечтают поехать летом 2018 года и куда в итоге отправляются в отпуск. Для этого аналитики сервиса изучили поисковые запросы на авиабилеты с вылетом в течение июня-августа и сравнили их с фактическими покупками.

Самыми желанными городами для отпуска этим летом стали: Нью-Йорк, Сеул, Дублин, Пальма-де-Майорка, Лос-Анжелес, Торонто, Бали, Тенерифе, Бангкок, Пхукет и Дубай. Билеты по этим направлениям пользователи ищут очень часто, но при этом не совершают покупки.

Меньше всего поисков перед покупкой совершают те, кто летят в Симферополь, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Барселону, Прагу, Варну, Тиват, Тбилиси и Париж.

Примечательно, что перелет в большинство желанных городов занимает от шести и более часов, в то время как в города, куда путешественники покупают билеты, можно долететь в среднем за два-три часа. Это напрямую влияет и на цену: на большинстве дальнемагистральных маршрутов стоимость перелета стартует от 30 000 рублей и более за билет в обе стороны. В то время как билет в обе стороны в Сочи из городов России стоит в среднем 15000 рублей, а в Прагу — 19000 рублей.

"Этим летом перелеты за рубеж подорожали в среднем на 24% в сравнении с прошлым годом, а билеты по России на 14%, — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес, — Это повлияло на то, что россияне выбирают для отпуска российские курорты, страны ближнего зарубежья и традиционные европейские направления".

При этом, по его словам, тот факт, что путешественники интересуются экзотическими и далёкими направлениями говорит о том, что в нашей стране образовался достаточно большой пласт туристов, которым интересны нестандартные путешествия. Но пока они чаще всего принимают решение, например, съездить в отпуск два раза в год вместо того, чтобы отправиться в путешествие один раз, но по экзотическому и дорогому маршруту.