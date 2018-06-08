В Крыму в районе Балаклавской бухты сняли пограничный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Правила пограничного режима прекращают действовать в Балаклавской бухте Севастополя в рамках поручения президента РФ о развитии яхтенного туризма, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

"В рамках выполнения поручения президента Российской Федерации о развитии яхтенного туризма в Балаклавской бухте внесены изменения в приказ ‎ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим", — говорится в сообщении.

"Изменения касаются дополнения перечня участков, для которых пограничный режим не устанавливается, а именно: "Черное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя", — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала июня правила пограничного режима прекращают свое действие в Балаклавской бухте до указанной линии. Теперь на владельцев маломерных судов, действующих в этом районе, не распространяются требования об уведомлении пограничных органов о выходе и возвращении в бухту, смене пункта базирования, наличии при себе документов, удостоверяющих личность и ряд иных.

"За пределами указанной акватории правила пограничного режима сохраняются", — уточнили в ведомстве.

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