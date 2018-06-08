Египет и Китай спорят из-за копий Сфинкса

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Два года назад египетским властям удалось добиться демонтажа копии Большого Сфинкса, установленной в тематическом парке недалеко от города Шицзячжуан, но китайцы снова открыли для туристов эту "реплику", сообщает АТОР.
Впервые копия Сфинкса появилась в Китае 2014 году: ее возвела китайская кинокомпания в качестве декорации к одному из фильмов, однако затем железобетонный "реквизит" высотой 20 и шириной 60 метров с характерным "оторванным" носом, оказался в тематическом парке в провинции Хэбэй, где стал одним из центральных аттракционов.
Министерство памятников древности Египта пожаловалось в ЮНЕСКО на "фальшивого Сфинкса", расценив его как посягательство на культурное наследие человечества. По их мнению, она искажала "представление о настоящем Большом Сфинксе в Гизе" и снижала "доходы Египта от туризма и киноиндустрии", ведь туристы вместо того, чтобы ехать в Египет и тратить деньги на плато Гиза, делали это в китайском развлекательном парке.
Спустя два года правительству Египта удалось добиться демонтажа указанной статуи в Хэбее: ее разобрали в апреле 2016 года.
Но уже в мае 2018 года китайского Сфинкса собрали вновь, что опять вызвало волну возмущения в Египте. В министерстве древностей Египта заявили о том, что готовы снова обращаться в ЮНЕСКО и в МИД КНР с требованием убрать "фальшивого Сфинкса", назвав новый инцидент "вопиющим отношением к наследию египетской цивилизации".
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