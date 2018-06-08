Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагоприятной ситуации с корью на Украине и напомнил о необходимости сделать прививку при планировании поездки в страну, сообщается на сайте ведомства.

"Рост заболеваемости корью, начавшийся летом 2017 года, наиболее интенсивно проявляется в текущем году. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины с начала 2018 года в Украине корью заболело более 18,1 тысяч человек, из которых около 11,8 тысяч — дети. От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число заболевших зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

Согласно сообщению, причиной распространения заболевания является низкий охват населения прививками против кори. По мнению специалистов ВОЗ, это связано с ограничением доступа к качественным медицинским услугам в связи с отсутствием необходимого объема вакцины.

В связи с ростом заболеваемости корью на Украине Роспотребнадзор усилил работу по иммунизации населения в приграничных территориях, уточняется в сообщении.

"Роспотребнадзор рекомендует гражданам, не имеющим профилактических прививок против кори и не болевшим корью, при планировании поездок на территорию Украины сделать прививку против этой инфекции", — добавляется в сообщении.