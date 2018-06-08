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Отпуск с семьей в Крыму: как развлечь детей и отдохнуть самим
08:0008.06.2018
(обновлено:08:04 08.06.2018)
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Храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Крым очень разнообразен, ему есть что предложить поклонникам пляжей и экскурсионных программ, спокойного времяпрепровождения и развлечений в формате нон-стоп — остается только выбрать подходящий курорт.

Так, для семейного отдыха благодаря нежаркому климату и хорошей инфраструктуре подойдет Алушта.

О том, что обязательно стоит попробовать в заведениях города, как преобразились пляжи и где охотился и загадывал желания Николай II, — в материале РИА Новости.

Детям и взрослым

© РИА Новости / Алиса Захаренко Село Малореченское, Алушта
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Село Малореченское, Алушта
Автомобиль на верхнем плато пещерного города Чуфут-Кале в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперты предлагают закрыть крымское побережье для автомобилей

"В прошлом году Алушта приняла гостей больше, чем Ялта, — рассказывает Галина Огнева, мэр города. — Мы уже два года специализируемся на отдыхе туристов с детьми не от пяти, как это чаще всего на других курортах, а от нуля лет, что оказалось очень востребованным".

Так, многие отели и санатории Алушты предлагают родителям не только услуги аниматоров и возможность оставить ребенка в детской комнате, но и полноценные детские сады. Отели дают в аренду — платно или бесплатно — детские коляски. Плюс почти везде есть детское меню, а кое-где — специально оборудованные кухни, где можно приготовить еду для ребенка.

© РИА Новости / Алиса Захаренко Барабуля-бар, Алушта
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Барабуля-бар, Алушта

Родителям, которые хотят попробовать местных специалитетов, в первую очередь рыбку барабульку, можно смело отправляться в центр города или ближе к морю. Там много заведений демократичного формата с блюдами из свежевыловленной рыбы — ставриды, бычков, а также мидий и устриц. Еще бывалые туристы советуют попробовать салат из розовых помидоров с ялтинским сладким луком.

Ближе к морю

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРотонда в Алуште
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ротонда в Алуште

"На мой взгляд, туристы приезжают на отдых не столько ради удобств отеля, сколько для того, чтобы полюбоваться морем и историческими достопримечательностями, надышаться целебным воздухом и побывать на праздниках и фестивалях, которые проводятся на набережных", — говорит заместитель министра курортов и туризма Крыма Людмила Бабий.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Отель "Ривьера Санрайз", Алушта
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Отель "Ривьера Санрайз", Алушта
Отдых в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми

Набережную — любимое место семейных прогулок — в Алуште расчищают от шалманов: с прошлого года из 700 осталось около 400, и процесс еще далек от завершения. На западной стороне у Профессорского уголка сделали вело- и пешеходные дорожки, а для приехавших на машине — парковку.

Пляжи курорта также подходят для отдыха с детьми: на более чем 80 километрах прибрежной полосы Большой Алушты — собственно города и 26 сел — песчаные и мелкогалечные пляжи шириной от десяти до 40 метров. Дно обычно пологое, неглубоко — вода прогревается быстро.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Новая набережная, село Малореченское
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Новая набережная, село Малореченское

Набережные сел также активно реставрируют. Так, в Малореченском, в 26 километрах от Алушты, к новому сезону снесли чебуречные, сувенирные ларьки и другие торговые объекты, многие из которых уже давно были заброшенными, привели в порядок пляж: поставили теневые навесы и зонты.

Есть на что посмотреть

© Depositphotos / wildmanХрам-маяк Николая Чудотворца под Алуштой
© Depositphotos / wildman
Храм-маяк Николая Чудотворца под Алуштой

Тем, кто на день или более продолжительный срок выберет отдых в Малореченском, обязательно стоит увидеть храм Святителя Николая Мирликийского — единственное в своем роде сооружение: это и церковь, и морской маяк, и Музей катастроф на водах, очень интересный детям.

Вообще, достопримечательностей в Большой Алуште хватает. Например, поклонники советского кинематографа знают, что здесь снимали большинство сцен комедии "Кавказская пленница". Сохранилась лестница, по которой в начале фильма спускалась Нина, здание милиции, "дача товарища Саахова".

Также в фильм попала традиционная достопримечательность Алушты — построенная в VI веке крепость Алустон, объект культурного наследия федерального значения. В свое время это было одно из самых укрепленных сооружений в Северном Причерноморье, а сегодня — отличный повод рассказать ребенку о Римской империи.

Природа рядом

© РИА Новости / Алиса Захаренко Вид на Крымский природный заповедник
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Вид на Крымский природный заповедник

Между Алуштой и Ялтой расположен главный и старейший заповедник республики — Крымский природный, на территории которого охотились Александр III и Николай II, а затем и генсеки СССР.

В 1913-м, к трехсотлетию дома Романовых, эта территория стала "Заказником императорских охот". Здесь на площади 3700 гектаров организовали егерскую службу, проложили Романовское шоссе, которое с тех пор практически не реставрировали, а только меняли покрытие.

С этой дорогой связана одна из местных баек. Николай II решил лично принять работу и проехаться из Алушты в Ялту на автомобиле. Но один участок, проходивший через какую-то особенно крепкую скалу, не успели доделать. Взорвав породу накануне, сказали императору, что здесь надо загадать желание и пройти каменистый участок пешком. Николай II так и сделал. И уже на другой машине продолжил путь.

"Попасть на территорию заповедника можно, получив специальное разрешение у администрации, а передвигаться — только на автомобиле или автобусе в сопровождении сотрудников", — рассказывает Лев Григорьев, начальник отдела по экологическому просвещению заповедника.

Маршруты

© РИА Новости / Алиса Захаренко Косьмо-Дамиановский монастырь
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Косьмо-Дамиановский монастырь

По заповеднику проходят два маршрута. Один, "Косьмо-Дамиановский монастырь — форелевое хозяйство", предполагает посещение 155-летнего монастыря и Царской часовни 1913 года, в которой молился Николай II и пил воду святого источника "Савлых-Су" царевич Алексей, и хозяйства, где выращивают лососевых в условиях, приближенных к естественным.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Форелевое хозяйство, Крымский природный заповедник
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Форелевое хозяйство, Крымский природный заповедник

Второй называется "Крым заповедный", его протяженность — 60 километров, которые можно преодолеть за пять часов. Этот маршрут тоже подразумевает посещение форелевого хозяйства и Косьмо-Дамиановского монастыря, а также панорамной площадки Чучельского перевала и Беседки ветров в почти полутора тысячах метров над уровнем моря над Гурзуфской долиной.

© РИА Новости / Алиса Захаренко Беседка ветров, Крымский природный заповедник
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Беседка ветров, Крымский природный заповедник

С еще одной площадки — "Красный камень" — открывается чудесный вид на Ялту. Здесь, как и по всему маршруту, у туристов есть возможность увидеть местную фауну — крымского благородного оленя, европейскую косулю и других животных.

Заканчивается экскурсия на кордоне "Грушевая поляна" в шести километрах от Массандры. Там, на самом известном винном заводе полуострова, можно продолжить знакомство с Крымом, которое, конечно, не стоит ограничивать только одним городом, пусть и таким благодатным, как Алушта.

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