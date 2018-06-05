В Китае историческое здание передвинули на 54 метра

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Здание в Шанхае передвинули и повернули почти на 90 градусов для того, чтобы освободить место для строительства торгового центра, сообщает Nd Tv.

Перемещение трехэтажного здания, построенного около ста лет назад, проходило по специально построенным рельсам в течение почти двух недель. Специалисты сообщили, что использовали специальные гидравлические механизмы с компьютерным управлением.

"Мы работали в несколько этапов, потому что пространство было очень ограниченным. В итоге здание было размещено таким образом, чтобы его фасад был обращен к посетителям", — сказал руководитель проекта Шена Вей.