Иностранные авиакомпании допустят к российским чартерам

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Росавиация допустит иностранные авиакомпании к выполнению чартерных рейсов, заявки будут рассматривать "в виде исключения и на ограниченный период", сообщает АТОР.

Туроператоры попросили Росавиацию допустить иностранные авиакомпании выполнять чартерные рейсы. Причиной обращения стал дефицит авиаперевозки в летнем сезоне. В мае отмечается рост числа задержек российских чартерных рейсов. Это значит, что, выдавая разрешения на июль, Росавиация может предписать перевозчикам опять сократить чартерные программы.

Кроме того, туроператору "Интурист" предстоит найти самолеты для перевозки 10 тысяч туристов, чей отдых оказался под угрозой срыва из-за прекращения деятельности авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Сложная ситуация со свободными бортами усугубляется проведением в России Чемпионата мира по футболу. Самолеты российских авиакомпаний будут задействованы для перевозки болельщиков.

В Росавиации сообщили, что готовы рассматривать заявки на выполнение чартеров иностранными авиакомпаниями. Однако для выдачи таких разрешений должен быть соблюден ряд условий.

Иностранная авиакомпания сможет выполнять чартеры в том случае, если российские авиакомпании не смогут взять на себя этот объем перевозки.

Пока речь идет о выдаче допусков иностранным перевозчикам только в июне-июле, когда в России проходит чемпионат мира по футболу.