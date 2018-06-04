На время ЧМ-2018 авиабилеты в Москву подорожали в 10 раз

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В дни игр чемпионата мира по футболу цены на перелет в Москву из городов России выросли в десять раз, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из/в Москву. Эксперты изучили цены на перелеты в одну сторону в период с 10 июня по 20 июля 2018 года.

В общей сложности, стадионы Москвы примут 12 матчей: 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 июня, а также 1, 3, 11 и 15 июля.

Выяснилось, что первую строчку рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Москву занимает маршрут из Нижнего Новгорода 22 июня. Авиабилеты дорожают на 892%, то есть в 10 раз с 2 474 рублей до 24 534 рублей. А 24 июня за билет из Ростова-на-Дону придется отдать в девять раз больше, чем в обычные дни (22 783 рубля). На третьем месте вылеты из Саранска. Билет обойдется дороже также в девять раз — 20 461 рубля.

Что касается вылетов из Москвы, то самые дорогие билеты продаются в Саранск на 15 июня. Билет обойдется в восемь раз дороже, чем в обычный день (17 453 рубля). В семь раз обойдется дороже перелет в Казань (13 986 рублей). На третьем месте подорожавшие в шесть раз вылеты в Саранск.