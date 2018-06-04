МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Наркотики, оружие, боеприпасы нельзя ни вывозить из других стран, ни ввозить в Россию. Это не вызывает сомнений, но попасть на огромный штраф или даже угодить за решетку можно, прихватив с собой из отпуска, казалось бы, безобидный сувенир — статуэтку Будды, ракушку с пляжа, семена пальмы.

О том, как привезти из путешествия только хорошие воспоминания и легальные сувениры, — в материале РИА Новости.

Санкционные продукты в личных целях

В Россию без уплаты пошлин можно ввезти до 50 килограммов любых покупок стоимостью до десяти тысяч евро (самолетом) и до 1500 евро (поездом или на автомобиле). В том числе до трех литров алкогольных напитков и до 200 сигарет.

Волнующий многих туристов вопрос — разрешается ли ввозить так называемые санкционные продукты: сыр, хамон, колбасу.

"Разрешается, только для личного потребления и не более пяти килограммов на каждого пассажира, в том числе и детей, — поясняет директор по отдыху OneTwoTrip Алексей Кирьянов. — И есть нюанс: все продукты должны быть в заводской упаковке". То есть приобретенные на фермерском рынке сыры и закуски, завернутые в бумагу, на таможне могут отобрать.

Чеки — сохранять, у чужих не брать

"В каждой стране свои особенности и ограничения, — продолжает Кирьянов. — В целом надо быть аккуратными, если вы собираетесь везти с собой алкоголь, табак, антиквариат и культурные ценности".

Из многих стран нельзя вывозить растения и животных, а также чучела, шкуры.

Обязательно надо сохранять чеки из магазинов, это часто помогает на таможне.

"Самый главный совет — никогда не брать у незнакомых людей вещи, которые они просят перевезти, передать кому-нибудь", — говорит Ирина Доценко, юрист, специализирующийся на вопросах турбизнеса.

Тем не менее некоторые законы могут оказаться неприятным сюрпризом для путешественников. Сервис OneTwoTrip даже составил специальный список по разным странам.

В тюрьму за камушек

Одно из самых популярных туристических направлений у россиян — Турция. Многие там бывали, проблем на границе, как правило, не возникает. Но не все так просто: есть ограничение на общую стоимость вывозимых из страны сувениров — тысяча долларов.

Запрет на вывоз предметов старины и археологических артефактов распространяется не только на купленные у мастеров или в антикварной лавке вещи, но и на найденные на пляже.

"Летом 2015 года житель Калининграда Сергей взял на берегу моря понравившийся ему камень как сувенир, — рассказывает Алексей Кирьянов. — В аэропорту таможенники обратили внимание на находку и отправили ее в музей на срочную экспертизу. Вердикт — вещь, возможно, представляет историческую ценность".

Санкции — от четырех до шести лет заключения. Сергей в итоге получил полтора года условно, заплатил штраф 22 тысячи рублей и улетел домой.

Еще из Турции нельзя вывозить кораллы, ракушки, сигары и табак (кроме кальянного).

Из Египта тоже запрещается вывозить ракушки, кораллы (если они куплены в магазине, нужно сохранить чек), антиквариат и золото на сумму больше трех тысяч долларов.

В Тунисе, помимо исторических предметов и антиквариата, под запрет попадают пальмовое дерево и изделия из него, хна.

Будду оставить в Таиланде

© Depositphotos / Konstantin32 Будда на развалинах древних храмов города Аюттхая © Depositphotos / Konstantin32 Будда на развалинах древних храмов города Аюттхая

В Таиланде таможня не пропустит объекты религиозного поклонения, антиквариат, изображения Будды и бодхисаттв (кроме тех, что на медальонах, статуэтки нельзя), элементы древних памятников или исторических объектов.

Не стоит также пытаться пронести через границу представителей дикой природы, находящихся под угрозой вымирания, изделия из слоновой кости, черепахового панциря, раковин, шкуры тигров и кораллов.

"В феврале 2018 года полиция Таиланда задержала двух россиянок из Новосибирска за незаконное хранение кораллов, — говорит Алексей Кирьянов. — Девушки приобрели пакет с ракушками и кораллами на пляже у местного жителя, заплатив сто бат (примерно 180 рублей)".

Они не знали, что кораллы нельзя не только вывозить, но даже просто хранить.

Итог — арест на сутки, запрет на выезд из Таиланда до суда (48 дней) и штраф 20 тысяч бат (80 тысяч рублей) каждой.

"Кроме того, из Таиланда запрещено вывозить золотые слитки, драгоценные камни, платиновые украшения, марки и антиквариат без соответствующей лицензии", — поясняет руководитель PR-службы крупной туроператорской компании Лариса Аханова.

Экономия на украшениях

© AP Photo / Rajanish Kakade India International Jewelry Week в Мумбаи © AP Photo / Rajanish Kakade India International Jewelry Week в Мумбаи

На индийской границе гарантированы неприятности, если в багаже найдут кожу рептилий и шкуры диких животных, не говоря о них самих. А также антиквариат возрастом больше ста лет и старинные монеты.

Ювелирные украшения можно взять с собой, но на сумму не более двух тысяч рупий (примерно 1900 рублей). А местную валюту лучше всю потратить до отъезда.

Из Шри-Ланки запрещен вывоз антиквариата, редких книг, манускриптов на пальмовых листьях, животных, растений (свыше 450 видов), изделий из слоновой кости, коллекций монет и марок, необработанных драгоценных и полудрагоценных камней, чая (более двух килограммов).

Раскопки — археологам

© Фото : Министерство культуры и туризма Греции Небольшая амфора сразу после того, как ее подняли на поверхность © Фото : Министерство культуры и туризма Греции Небольшая амфора сразу после того, как ее подняли на поверхность

И в Греции, и на Кипре трепетно относятся к историческим артефактам, в том числе камням с археологических раскопок. "С копиями античных работ проблем возникнуть не должно, но при покупке сувениров, а также ювелирных изделий и икон всегда сохраняйте чеки", — советуют эксперты.

Нельзя вывозить предметы, найденные на берегу или на дне моря, даже банальные ракушки.

На Кипре действуют ограничения на вывоз предметов, содержащих золото, платину или более 25 процентов серебра по весу, алмазов, драгоценных и полудрагоценных камней.

В Италии к антиквариату автоматически причисляются предметы, которым больше ста лет. Чтобы их взять с собой, надо получить разрешение в Министерстве культуры.

Контрафакт не брать

"В Таможенном кодексе Франции есть одна особенность: вывозить из страны (и ввозить тоже) нельзя контрафактные товары, особенно подделки под французские бренды, — говорит Алексей Кирьянов. — Считается, что покупатель таких товаров подрывает промышленный и технологический потенциал Франции, а за это предусмотрен штраф".

Из Финляндии запрещено вывозить предметы старше 50 лет, представляющие историческую и художественную ценность.

Есть и особые правила, касающиеся алкоголя и табака: их могут взять с собой только лица старше 20 лет.

Все молочные продукты (в том числе сыр), мясо и масло весом больше 500 граммов при выезде из Швейцарии нужно декларировать.

Не стоит пытаться привезти из Голландии легальную там марихуану. Это запрещено (ввозить в Россию, естественно, тоже).

Не более 50 сигар

Таможенные правила на Кубе довольно жесткие. Нельзя вывозить не только имеющие историческую ценность артефакты, книги и документы, но и морские раковины, кораллы (черные и белые), драгоценные металлы, кору и древесину ценных пород деревьев, перья экзотических птиц.

"Если покупаете изделия из крокодиловой кожи или драгоценных металлов, просите в магазине лицензию на вывоз", — советует Алексей Кирьянов.

Без уплаты пошлины таможня пропустит не более 50 сигар и двух литров рома на одного человека.

В Доминикане под таможенным запретом некоторые виды орхидей и сердцевина пальмового дерева, исторически значимые предметы, в том числе найденные на дне моря.

Ограничение насчет сигар аналогично кубинскому.

На Сейшельских островах следят за тем, чтобы туристы не прихватили в качестве сувенира необработанный орех коко-де-мер.

Можно взять с собой только обработанный орех, приобретенный в лицензированных точках продаж с обязательным чеком, акцизной маркой и разрешением на вывоз от департамента по охране окружающей среды, морских раковин, рыбы (живой или переработанной), черепах.