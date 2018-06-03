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Голый завтрак и обед нагишом: лучшие пляжи мира для нудистов
13:3003.06.2018
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Купальник и шлепанцы на песке пляжа
© Depositphotos / nito103

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Приготовьтесь быть раздетым на улице и одеваться в помещении", — предупреждают туристические компании, специализирующиеся на обнаженном отдыхе. Отдельные пляжи для нудистов и даже целые курорты со всей инфраструктурой есть во многих странах мира. Но все-таки "образ жизни в гармонии с природой" — натуризм (от латинского natura — природа) или нудизм (nudus — голый) — приемлем далеко не везде. В некоторых государствах, например, в ОАЭ, он запрещен вовсе.

Способ расслабиться

© Flickr / celestehТабличка, предупреждающая о том, что дальше начинается нудистский пляж
© Flickr / celesteh
Табличка, предупреждающая о том, что дальше начинается нудистский пляж

В Международной федерации натуризма пишут, что это отличный способ расслабиться и вернуться к своим истокам. Без одежды люди принимают друг друга такими, как есть, а не акцентируют внимание на том, кто что носит.

Есть даже специальные комплексы, где нельзя появляться в одежде.

"Некоторые курорты придерживаются полностью нудистского подхода, другие проводят политику "от рассвета до заката", прося гостей вечером быть в нарядах или одеваться лишь на завтрак и ужин в ресторане", — поясняет Вячеслав Конышев, директор туристической фирмы, предлагающей поездки на нудистские курорты.

Валалта, Хорватия

CC0 / maurizio tolfo / valaltaКурорт Валалта в Хорватии
CC0 / maurizio tolfo / valalta
Курорт Валалта в Хорватии

Этот курорт стабильно входит в различные рейтинги лучших нудистских пляжей мира, а также один из самых популярных у россиян. Он был открыт еще в 60-х годах недалеко от города Ровинь. Большое преимущество натуристского комплекса — его длинная береговая линия (4,2 километра) с несколькими галечными бухтами, чистым песчаным пляжем и бассейном на 150 метров.

Кстати, пляж имеет голубой флаг.

Также здесь есть все для занятий спортом, детского отдыха, множество ресторанов с национальной и международной кухней. Курорт Валалта традиционно называют раем для нудистов.

Кап-д’Агд и Монталивье Франция

CC BY 2.0 / Pepe Martin / Cap d'Agde 2013 Курорт Кап-д’Агд во Франции
CC BY 2.0 / Pepe Martin / Cap d'Agde 2013
Курорт Кап-д’Агд во Франции

Первый находится в городе Агд, на Лионском заливе Средиземного моря. Это один из самых известных курортов среди нудистов, крупнейший в Европе натуристский центр. В его "обнаженной" зоне нет необходимости одеваться при походах в ресторан, банк и даже полицейский участок, не говоря уже, естественно, о пляжах. Фото и видеосъемка запрещены.

Из 14 километров побережья примерно два — нудистские, где сосредоточено все: более полусотни кафе и ресторанов, супермаркеты и магазины сувениров, возможности для занятий пляжными и водными видами спорта.

По словам экспертов туррынка, есть один недостаток — иногда приходят холодные течения. Температура воды может быть сегодня 24 градуса, а завтра минус 18. Но отдыхающих это не останавливает.

Остров Пхи-пхи. Тайланд
© РИА Новости / Елена Исайкина
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Небольшой южный городок Монталивье находится недалеко от Бордо, там еще в 1953 году прошла конференция нудистов. Сейчас местный курорт называют мировым центром натуризма. Тут в сосновом бору располагаются многочисленные кемпинги, есть бунгало, магазины, спортивные и детские центры и многое другое. В море нередки приливы, так что серфингисты катаются на досках и ловят волну.

Плакиас и Red Beach, Крит (Греция)

CC BY-SA 2.0 / Olivier Duquesne / Crête - MatalaRed Beach на Крите в Греции
CC BY-SA 2.0 / Olivier Duquesne / Crête - Matala
Red Beach на Крите в Греции

Сторонники солнечных ванн и морских купаний в обнаженном виде облюбовали восточную часть большого песчаного пляжа Плакиас. Он считается одним из лучших в Европе благодаря мягкому песку, ярко-бирюзовому морю, возможностям для виндсерфинга.

На Крите расположен и известный еще в 60-х годах прошлого года нудистский пляж Red Beach. Тогда там отдыхали хиппи, которые и ввели моду на естественность. Теперь это место привлекает тех, кто ценит природу и уединенность. Добраться туда можно пешком по горной тропе, что не каждому под силу.

Vera Playa и Playa des Cavallet, Испания

© AFP 2018 / Jaime Reina Отдыхающие на пляже Плайя-де-Кавелет в Сан-Хосе-де-са-Талайа на острове Ибица
© AFP 2018 / Jaime Reina
Отдыхающие на пляже Плайя-де-Кавелет в Сан-Хосе-де-са-Талайа на острове Ибица
Набережная Ялты
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Курорт Vera Playa находится в северной части самой южной провинции Испании — Андалусии. На побережье расположен отель для натуристов с одноименным названием. Правда, одеваться здесь все же придется. "В зоне бассейна можно находиться обнаженными в течение дня, в отеле после 20:00 и ресторане всегда можно находиться только в одежде", — предупреждают турфирмы.

Одним из самых известных нудистских пляжей в Испании считается Playa des Cavallet на Ибице. Его называют раем для гедонистов. Буйная тропическая растительность, молодежь со всего мира. Еще это популярное место встреч и отдыха европейских геев.

При этом пляж находится в охранной зоне для перелетных птиц и природном заповеднике Ses Salines.

Haulover Beach и Caliente, США

© AP Photo / Alan DiazОтдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alan Diaz
Отдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида

Haulover входит в пятерку лучших пляжей в Майами (штат Флорида). Но для тех, кто предпочитает загорать абсолютно без одежды, предназначена не вся прибрежная зона, а лишь ее часть, о которой предупреждают специальные таблички.

Также в штате Флорида находится Caliente Club & Resorts — роскошный натуристский курорт только для взрослых. Красивейшая природа, бассейны, в том числе и в виде лагуны, ночной клуб, рестораны, кафе.

Wreck Beach, Канада

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Wreck Beach @ UBCWreck Beach в Канаде
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Wreck Beach @ UBC
Wreck Beach в Канаде

Огромный нудистский пляж, самый большой в мире, протяженность береговой линии 7,8 километра. Он находится всего в 15 минутах от центра Ванкувера, его посещают гости из более чем 150 стран. Ежедневно в сезон на Wreck Beach отдыхают 12-14 тысяч человек.

Он популярен у людей всех возрастов, в том числе и у семей с детьми, и считается одним из лучших пляжей Ванкувера. Кстати, продажа алкогольных напитков там запрещена.

Orient Bay, остров Сен-Мартен, Карибы

CC BY 2.0 / JD Lasica / orient-bay-parasailingOrient Bay на Карибах
CC BY 2.0 / JD Lasica / orient-bay-parasailing
Orient Bay на Карибах

Сен-Мартен — самый маленький обитаемый остров, одновременно входящий в состав двух государств. Нудистский пляж и курорт Orient Bay расположен во французской части.

Белый, чистый песок, яркое голубое море, средняя температура воздуха 29 градусов — все это вместе с великолепной природой позволяет курорту регулярно занимать места в топ-10 пляжей для нудистов.

Здесь есть весь спектр услуг — рестораны с французской и местной кухней, водные виды спорта (от парусного до дайвинга), теннис, спа-услуги. Одеваться не обязательно. "Нет рубашки, это не проблема", — цитируют туристы объявления в ресторанах.

Другие страны

© AFP 2018 / Mathias Loevgreen Bojesen Всемирный съезд Санта-Клаусов в Копенгагене, Дания
© AFP 2018 / Mathias Loevgreen Bojesen
Всемирный съезд Санта-Клаусов в Копенгагене, Дания

Один из самых северных нудистских пляжей в мире расположен в Дании в 15 минутах от центра Копенгагена. Но ему "наступают на пятки". Так, в мае стало известно, что в Ирландии открывается первый в стране официальный нудистский пляж на побережье Дублинского залива.

Люди прогуливаются вдоль обрыва Брей-Грейстоун над Ирландским морем возле Дублина
© AP Photo / Shawn Pogatchnik
В Ирландии открывается первый в стране нудистский пляж

Правда, местные удивляются "отваге" тех, кто будет готов загорать нагишом. Летом температура воздуха едва поднимается до 19 градусов тепла, а в Дублинском заливе температура воды колеблется от семи до 14 градусов.

В России натуристские пляжи известны давно, хоть и не носят статус официальных. В Москве, например, любители обнаженного отдыха на природе купаются и загорают в Серебряном бору. Самые известные нудистские пляжи черноморского побережья находятся в Крыму (в Лисьей бухте, Коктебеле, Орджоникидзе), в Краснодарском крае (в Адлере, в Геленджике, Дивноморском, Абрау-Дюрсо и других местах).

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