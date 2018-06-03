Горный парк "Рускеала": мраморные пейзажи и экстремальный отдых в Карелии

В 1830-1840-е годы рускеальский мрамор использовался не только для украшения Исаакиевского собора и многих других значимых сооружений столицы, но и для изготовления предметов прикладного искусства – ваз, подсвечников, каминов, тумб, столешниц, памятников, автором многих из которых был Огюст Монферран (архитектор и строитель Исаакия).