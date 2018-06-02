В Крыму готовы упростить выдачу виз иностранцам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. В Крыму готовы развернуть центры въезда иностранных туристов для упрощенного получения виз, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, согласно федеральному закону о развитии Крыма и Севастополя и свободной экономической зоне на их территории правительством РФ может быть установлен упрощенный порядок оформления виз, предусматривающий возможность оформления обыкновенных однократных туристических виз указанным иностранным гражданам непосредственно в пункте пропуска через госграницу при въезде в Крым на срок до 30 дней.

"В течение нескольких часов при заявке о том, что в Крым прибудет группа иностранных туристов — самолетом, на круизном лайнере или через сухопутную границу — мы будем готовы развернуть мобильные пункты и пропустить их по упрощенному порядку", — сказал РИА Новости Черняк.

При этом он подчеркнул, что пока приезд туристов в Крым напрямую затруднен в силу санкционной политики, отсутствия прямого авиасообщения и установления дополнительных преград для въезда на полуостров со стороны Украины.

"Любая иностранная компания, которая захочет в Крым напрямую оправлять туристов, получит возможность экономить на визах, но, к сожалению, они могут попасть под санкционное преследование в своих странах. Но мы уверены, что это все временно", — сказал Черняк.

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