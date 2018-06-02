Услуга "кот на час" прославила японский отель

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Один из реканов (традиционных отелей) Японии стал популярным, благодаря услуге аренды кота в номер, сообщает АТОР.
При гостинице, расположенной на термальном курорте Хаконэ, существует "котокафе". Поиграть с животными можно за 1800 иен (около 950 рублей). Владельцы решили расширить бизнес и ввели услугу аренды кота за 800 иен в час (460 рублей).
Для отелей такая услуга оказалась новаторской и необычной даже в Японии, где только в Токио существует более 150 компаний типа Neko no Mise ("Кошачья лавка"), которые предлагают аренду котов и других животных.
После того, как один из постояльцев гостиницы написал восторженный отзыв с свой Twitter, отель прославился. Пост ретвитнули десятки тысяч человек, лайкнули — более 140 тысяч.
この土日は…四月の激務の疲れを癒すため箱根方面に旅行に行ってきましたーーーッッ— 笹都 (@mituyasann) 20 мая 2018 г.
湯河原の、猫ちゃん(をお借りして)と泊まれるお宿、最高でしたっっっ！！！！！ねこ好きだけど飼えない環境のわたし、感涙号泣 pic.twitter.com/QYibOsIosl
В итоге мало кому известный мини-отель в Хаконэ столкнулся с зашкаливающим спросом со стороны туристов – как японских, так и иностранных.
На сайте отеля даже появилось объявление следующего содержания:
"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что у нас мало людей в штате. Июнь и июль уже полностью забронированы, мест нет, но еще есть немного свободных комнат на август и сентябрь. И пожалуйста, перестаньте звонить нам по ночам и рано утром!"
Ошеломительный спрос, свалившийся на хозяев отеля, позволил им поднять цены. Так, если в апрельском твите о кошачьей аренде указывалась цена от 3000 иен (1600 рублей) за ночь, то сейчас на сайте отеля стоит стандартная цена уже в 4500 иен (2600 рублей), и указано, что "в высокий сезон к этой цене могут быть и надбавки".
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