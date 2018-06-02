Услуга "кот на час" прославила японский отель

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Один из реканов (традиционных отелей) Японии стал популярным, благодаря услуге аренды кота в номер, сообщает АТОР.

При гостинице, расположенной на термальном курорте Хаконэ, существует "котокафе". Поиграть с животными можно за 1800 иен (около 950 рублей). Владельцы решили расширить бизнес и ввели услугу аренды кота за 800 иен в час (460 рублей).

Для отелей такая услуга оказалась новаторской и необычной даже в Японии, где только в Токио существует более 150 компаний типа Neko no Mise ("Кошачья лавка"), которые предлагают аренду котов и других животных.

После того, как один из постояльцев гостиницы написал восторженный отзыв с свой Twitter, отель прославился. Пост ретвитнули десятки тысяч человек, лайкнули — более 140 тысяч.

​В итоге мало кому известный мини-отель в Хаконэ столкнулся с зашкаливающим спросом со стороны туристов – как японских, так и иностранных.

На сайте отеля даже появилось объявление следующего содержания:

"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что у нас мало людей в штате. Июнь и июль уже полностью забронированы, мест нет, но еще есть немного свободных комнат на август и сентябрь. И пожалуйста, перестаньте звонить нам по ночам и рано утром!"

Ошеломительный спрос, свалившийся на хозяев отеля, позволил им поднять цены. Так, если в апрельском твите о кошачьей аренде указывалась цена от 3000 иен (1600 рублей) за ночь, то сейчас на сайте отеля стоит стандартная цена уже в 4500 иен (2600 рублей), и указано, что "в высокий сезон к этой цене могут быть и надбавки".