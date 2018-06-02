МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Земля, на которой люди жили тысячелетиями, города, помнящие финикийцев, Цезаря, немецких вандалов и византийцев, государство на берегу Средиземного моря с белоснежными песчаными пляжами, Тунис, привлекает и любителей ходить по экскурсиям, и тех, кто предпочитает загорать у бассейна. Что обязательно стоит посмотреть в стране оливкового масла и фиников — в материале РИА Новости.
Вы бы поверили, услышав, что за один день увидите амфитеатр, который лишь на 150 лет моложе римского Колизея, самую важную мечеть мусульманского Запада, построенную в 670 году, а еще и побродите по улочкам словно из диснеевского мультфильма "Приключения Аладдина"? Все возможно, если оказываешься в Тунисе.
Что важно знать
Все больше российских туристов открывают для себя Тунис. Представитель одного из ведущих туроператоров рассказывает, что только в 2017-м объем турпотока вырос вдвое, расширилась и география полетов.
При этом средняя стоимость недельного отдыха по системе "все включено" — 20 тысяч на человека, виза до 90 дней пребывания не нужна, а длительность перелета — около четырех часов. Самые популярные курорты: Сус, Хаммамет и Монастир.
Цены в кафе и сувенирных лавках более чем щадящие — магнит стоит один динар (примерно 25 рублей), килограмм фиников — десять динаров, бутылка вина в лобби пятизвездочного отеля — 28, а поездка на такси, например, по курортному Сусу — четыре динара.
Высокий сезон в Тунисе летом, причем европейские туристы, в первую очередь французы, любят отдыхать здесь в июне, потом им слишком жарко, к тому же в августе со стороны Марокко и Алжира течение иногда приносит медуз.
Магическое море
Талассотерапия в Тунисе — спа-процедуры с использованием даров моря: воды, водорослей, грязи и морепродуктов — считается одной из лучших в Европе. Самая распространенная услуга — обертывания, благодаря которым из организма выводятся шлаки и токсины. Обычно талассоцентры находятся при отелях высокого уровня.
Желающие увезти с собой знаменитые тунисские глиняные маски могут приобрести их на любом рынке. Стоит обращать внимание на состав и срок годности, а также иметь в виду, что дешевле восьми динаров за баночку вряд ли удастся найти что-то достойное.
Светское государство
Через год после освобождения от 75-летнего протектората Франции Тунис превратился в республику. И первый президент Хабиб Бургиба, которому поставлены бесчисленные памятники (кажется, во всех городах страны), в конституции провозгласил государство светским.
Поэтому, хотя большинство местных жителей (98 процентов) мусульмане, здесь не действует суд шариата, запрещено многоженство, разрешен развод, минимальный возраст вступления в брак — 17 лет, а также есть действующие христианские церкви и синагоги.
То есть туристкам необязательно брать с собой на отдых закрытую одежду.
Что смотреть
В поисках древних столиц и ярких впечатлений нужно объехать всю страну. Хорошая новость: на это можно потратить лишь несколько дней (по территории Тунис чуть больше, к примеру, Пермского края).
"Я советую отправиться на экскурсию в Сахару и на место съемок "Звездных войн", — рассказывает Яна Кучегура, пиар-специалист турагентства "Анекс тур". — Там можно познакомиться с коренными обитателями Туниса — берберами, которые до сих пор живут в пещерах города Матмата, прокатиться на верблюдах по пустыне и увидеть миражи у оазиса Дуз".
Сахаре по популярности не уступает древний Карфаген, основанный в 814 году до нашей эры. Город был разрушен римлянами, а потом ими же отстроен, уже подконтрольный. После арабского нашествия на месте бывшей столицы могущественного государства снова остались одни руины: здесь брали материал для строительства нынешней столицы — Туниса.
Посетить этот музей под открытым небом стоит хотя бы ради квартала римских вилл. Вход — десять динаров, еще один динар придется доплатить за фотоаппарат. Обычно смартфоны таким налогом не облагают.
Небольшой городок Эль-Джем в двухстах километрах от столицы примечателен амфитеатром, построенным по подобию римского Колизея. По размерам это четвертый амфитеатр в мире.
В сезон сюда приезжает довольно много туристов (хотя поменьше, конечно, чем в Колизей). Местные гиды рассказывают, что здесь снимали голливудский блокбастер "Гладиатор". На самом деле это не так (в фильме использовалась компьютерная графика).
В 160 километрах от Туниса находится Кайруан, основанный в 670 году, — первая столица мусульманского Магриба. Тут главная достопримечательность — древнейшая мечеть Укба, духовный центр Туниса.
Пускают и немусульман, в дни Рамадана — с восьми до 15 часов, по пятницам — с восьми до 12 часов. Только у мужчин должны быть закрыты колени, женщинам же лучше воспользоваться легкими накидками, которые выдают здесь же.
Общение без границ
Но, наверное, самый увлекательный аттракцион для туриста — это поход на местный рынок за сувенирами, кожаными сумками и кошельками, фруктами, сладостями, ювелирными украшениями и теми же косметическими масками.
Многие продавцы отлично знают русский, что позволяет торговаться даже тем, кто не владеет самым распространенным тут языком — французским. Тунисцы долго (от 15 минут) и обстоятельно противостоят попыткам снизить цену. Но как им нравится сам процесс! В награду покупатель может получить скидку 70, а то и 90 процентов.
А еще тунисцы очень любят кошек, которые десятками гуляют по улицам в ожидании того, кто их покормит. И без лакомства обычно не остаются.
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