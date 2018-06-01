В Китае опубликовали первый черный список пассажиров

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Управление гражданской авиации Китая опубликовало первый черный список пассажиров, которым запрещено пользоваться воздушным транспортом сроком на один год.

Ранее государственный комитет по реформам и развитию объявил, что с 1 мая этого года власти страны начинают реализацию программы по введению так называемой системы "социального рейтинга граждан", из-за ненадлежащего поведения некоторым могут запретить покупать билеты на самолеты и поезда сроком до года.

В пятницу управление гражданской авиации опубликовало список из 86 имен пассажиров, утративших доверие, запретив им пользоваться воздушным транспортом на один год.

Среди нарушений, которые совершили попавшие в список пассажиры, — попытка провоза запрещенных предметов, пользование фальшивыми документами и документами других людей, драки, нарушение порядка на борту, при прохождении регистрации и посадке в самолет. Наиболее частым правонарушением, как следует из списка, стал провоз запрещенных предметов.

Как ранее сообщалось, для предотвращения серьезных инцидентов и правонарушений на железной дороге и в воздухе, а также обеспечения безопасности пассажиров ряд ведомств страны объединят усилия по привлечению нарушителей к ответственности.

Административному наказанию или даже уголовному преследованию будут подвержены граждане, которых уличат в преднамеренном распространении ложной информации о возможной террористической угрозе, создании аварийных и потенциально опасных ситуаций как в поездах, так и в самолетах, использовании или продаже просроченных или поддельных проездных документов, курении в запрещенных зонах и путешествии без билета.

Также в число нарушений входит блокирование зоны регистрации, транзита и посадки в аэропортах, перевозка опасных грузов, контрабанды, запрещенных предметов, создание помех для работы экипажа самолета, порча имущества, угрозы в отношении сотрудников аэропортов, вокзалов, драки и скандалы, самовольное открывание или закрывание аварийных выходов, кража, использование запрещенных на борту электронных приборов.

Нарушителями будут считаться также те, кто займет чужое место или багажную полку. Наказаниям также подвергнутся нарушители в финансовой сфере, граждане, уличенные в подделке документов, в том числе банковских, работодатели, которые вовремя на выплачивают взносы в фонды социального страхования, неплательщики налогов и штрафов.

Информация о нарушителях ежемесячно будет заноситься в специальную базу посредством кооперации судов разных ступеней по всей стране, правоохранительных органов, авиационной и железнодорожной администраций страны.

В соответствии с тяжестью совершенного правонарушения, граждане не смогут купить билеты на поезда и самолеты в течение определенного периода, по истечении которого их имена автоматически будут удалены из базы.

Помимо этого, нарушители могут быть также привлечены к выплате соответствующих штрафов.