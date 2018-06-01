В Новой Зеландии туристка выжила, упав со стометровой горы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Новой Зеландии спасатели помогли британке, упавшей в расщелину в районе горного массива Тонгариро, сообщает News Talk ZB.
Падение произошло рано утром, тревогу подняли спустя 10 минут. В службу спасения поступил звонок от испуганной туристки, чья подруга поскользнулась на горном хребте и скатилась вниз. Сначала было неизвестно, жива ли упавшая девушка, она не отвечала на крики.
Потом оказалось, что она потеряла сознание, а когда очнулась, смогла докричаться до подруги.
Оставшуюся на хребте женщину подняли в вертолет, пострадавшей была оказана первая помощь, затем ее доставили в город Роторуа для дальнейшего лечения. Женщине удалось выжить после падения практически со стометровой высоты.
После инцидента местная полиция предупредила людей, которые намерены совершить прогулку горному переходу Тонгариро, что необходимо быть полностью подготовленными.
Вулканический массив Тонгариро находится на территории одноименного национального парка, старейшего в Новой Зеландии. На склонах вулканов проводились съемки трилогии "Властелин колец".
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