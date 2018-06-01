МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Со 2 по 10 июня в Сочи пройдет кинофестиваль "Кинотавр", на который традиционно приезжают актеры, режиссеры, светские хроникеры, папарацци и, конечно же, туристы, мечтающие вживую увидеть знаменитостей. О том, в каком лифте можно столкнуться с Равшаной Курковой и где пообедать за соседним столиком с Иосифом Кобзоном, — в материале РИА Новости.
"Вероятность попасть без аккредитации или пригласительного на мероприятия "Кинотавра" практически равна нулю, — рассказывает официальный фотограф фестиваля Геннадий Авраменко. — И даже если вы нашли чужой потерянный пригласительный на вечеринку, вас, скорее всего, по нему не пустят".
Но для того, чтобы увидеть конкурсные фильмы и знаменитостей, необязательно нарушать правила и пытаться проникнуть в закрытые зоны.
Вход по спискам и свободный
Программа фестиваля состоит из двух частей. На первую, за дверями Зимнего театра, необходима аккредитация, дающая право посещать все конкурсные показы, круглые столы, мастер-класс и другие деловые мероприятия. Продажа таких билетов была приостановлена за неделю до начала "Кинотавра".
Попасть на вторую, на Театральной площади у Зимнего театра, может любой желающий. Здесь каждый вечер будут бесплатно показывать по два фильма из внеконкурсной программы: "Елки новые" (2 июня), "Матильда" (3 июня), "Лед" (5 июня), "Гоголь. Вий" (7 июня), "О чем говорят мужчины. Продолжение" (8 июня) и другие.
"Показы на площади пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов, — продолжает Геннадий Авраменко. — Также опытные сочинцы знают, что если стоять на лестнице Зимнего театра, то рано или поздно мимо тебя пройдут Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий или Дмитрий Дюжев, с которыми, может быть, получится сделать селфи".
Максимальная концентрация звезд, конечно же, будет на красной дорожке перед церемонией открытия, которая в этом году начинается в 19:00 2 июня. Закрытие кинофестиваля состоится на пляже, доступ к которому зрителей не предусмотрен.
Охота на звезд
Дежурство на ступенях театра — далеко не единственный способ увидеть знаменитостей. Большинство из них останавливаются в отеле "Жемчужина", буквально в двух шагах от основной площадки фестиваля.
"Ловить звезд я рекомендую как у входа, так и в самом отеле, куда можно попасть практически свободно. Например, однажды мне повезло ехать в одном лифте с Равшаной Курковой, — рассказала студентка Валерия Кудинова, регулярно приезжающая на фестиваль из Волгограда. — Не обходится и без казусов: так, в прошлом году я подошла к Федору Бондарчуку с просьбой о совместном фото и нечаянно наступила ему на ногу, прямо на блестящий лаковый носок ботинка! Конечно, я извинилась, и Федор учтиво ответил, что это не страшно, — все обошлось".
Валерия говорит, что вероятность встретиться со знаменитостями около отеля намного выше ближе к вечеру, когда они идут на закрытый показ в Зимний театр.
В отеле туристов во время фестиваля не поселят — все номера бронируются организаторами для участников. Но есть еще много возможностей, не будучи счастливым обладателем заветного бейджа, ощутить себя в окружении звезд.
"Я провела на "Кинотавре" три дня, — рассказывает гостья фестиваля 2016 года Татьяна Ивкина. — В поисках вкусной еды мы иногда заходили в обычные, совсем не пафосные рестораны с домашней кухней и шашлыком и встречали много знаменитостей. Так, обедая в любимой местными хинкальной "Белые ночи", за соседним столиком увидели Иосифа Кобзона".
Фестивальный туризм
"В этом году на время кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи резко возросла востребованность туров. На даты со 2 по 10 июня мы продали на 33% больше, чем на предыдущую неделю, — рассказывает Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса онлайн-бронирования. — Разница с показателями за неделю, следующую за фестивальной, и вовсе 1100%".
Местные представители турбизнеса отмечают повышение спроса и на однодневные обзорные экскурсии по городу, стоимость которых — от 800 рублей. Некоторые туристы совмещают фестиваль с краткосрочными поездками в соседнюю Абхазию (от двух с половиной тысяч рублей).
Средняя цена проживания в отеле без звезд со 2 по 10 июня — от полутора тысяч рублей в сутки, в отеле 3* — от двух тысяч, 4* — от четырех, 5* — от 13 тысяч рублей.
Обед на Центральной набережной — от полутора-двух тысяч на человека, в менее туристических районах — от 800 рублей.
"Мне кажется, что город во время "Кинотавра" особенный, — говорит Татьяна Ивкина. — Во всех заведениях в центре вам уделяют больше внимания, официанты улыбчивее и обходительнее. Конечно, некоторые местные жители пытаются использовать ажиотаж, например, продавая клубнику по 500 рублей. Но, поторговавшись, можно сбить цену в два раза".
"Кинотавр" за последние десять лет из творческого хаоса превратился в четкую структуру со сдержанной деловитостью и дресс-кодом, — отмечает Геннадий Авраменко. — Это главный кинофестиваль России, статус которого никто не подвергает сомнению. Он стимулирует всех участников быть лучше, действует как смокинг, надев который, человек автоматически выпрямляет спину".
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