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Наступить на ногу Федору Бондарчуку: где туристу найти звезд на "Кинотавре"
08:3001.06.2018
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Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Со 2 по 10 июня в Сочи пройдет кинофестиваль "Кинотавр", на который традиционно приезжают актеры, режиссеры, светские хроникеры, папарацци и, конечно же, туристы, мечтающие вживую увидеть знаменитостей. О том, в каком лифте можно столкнуться с Равшаной Курковой и где пообедать за соседним столиком с Иосифом Кобзоном, — в материале РИА Новости.

Морской порт Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Вероятность попасть без аккредитации или пригласительного на мероприятия "Кинотавра" практически равна нулю, — рассказывает официальный фотограф фестиваля Геннадий Авраменко. — И даже если вы нашли чужой потерянный пригласительный на вечеринку, вас, скорее всего, по нему не пустят".

Но для того, чтобы увидеть конкурсные фильмы и знаменитостей, необязательно нарушать правила и пытаться проникнуть в закрытые зоны.

Вход по спискам и свободный

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Программа фестиваля состоит из двух частей. На первую, за дверями Зимнего театра, необходима аккредитация, дающая право посещать все конкурсные показы, круглые столы, мастер-класс и другие деловые мероприятия. Продажа таких билетов была приостановлена за неделю до начала "Кинотавра".

Попасть на вторую, на Театральной площади у Зимнего театра, может любой желающий. Здесь каждый вечер будут бесплатно показывать по два фильма из внеконкурсной программы: "Елки новые" (2 июня), "Матильда" (3 июня), "Лед" (5 июня), "Гоголь. Вий" (7 июня), "О чем говорят мужчины. Продолжение" (8 июня) и другие.

"Показы на площади пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов, — продолжает Геннадий Авраменко. — Также опытные сочинцы знают, что если стоять на лестнице Зимнего театра, то рано или поздно мимо тебя пройдут Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий или Дмитрий Дюжев, с которыми, может быть, получится сделать селфи".

Максимальная концентрация звезд, конечно же, будет на красной дорожке перед церемонией открытия, которая в этом году начинается в 19:00 2 июня. Закрытие кинофестиваля состоится на пляже, доступ к которому зрителей не предусмотрен.

Охота на звезд

© Фото из личного архива Валерии КудиновойВалерия Кудинова с Равшаной Курковой
© Фото из личного архива Валерии Кудиновой
Валерия Кудинова с Равшаной Курковой

Дежурство на ступенях театра — далеко не единственный способ увидеть знаменитостей. Большинство из них останавливаются в отеле "Жемчужина", буквально в двух шагах от основной площадки фестиваля.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Ловить звезд я рекомендую как у входа, так и в самом отеле, куда можно попасть практически свободно. Например, однажды мне повезло ехать в одном лифте с Равшаной Курковой, — рассказала студентка Валерия Кудинова, регулярно приезжающая на фестиваль из Волгограда. — Не обходится и без казусов: так, в прошлом году я подошла к Федору Бондарчуку с просьбой о совместном фото и нечаянно наступила ему на ногу, прямо на блестящий лаковый носок ботинка! Конечно, я извинилась, и Федор учтиво ответил, что это не страшно, — все обошлось".

Валерия говорит, что вероятность встретиться со знаменитостями около отеля намного выше ближе к вечеру, когда они идут на закрытый показ в Зимний театр.

В отеле туристов во время фестиваля не поселят — все номера бронируются организаторами для участников. Но есть еще много возможностей, не будучи счастливым обладателем заветного бейджа, ощутить себя в окружении звезд.

"Я провела на "Кинотавре" три дня, — рассказывает гостья фестиваля 2016 года Татьяна Ивкина. — В поисках вкусной еды мы иногда заходили в обычные, совсем не пафосные рестораны с домашней кухней и шашлыком и встречали много знаменитостей. Так, обедая в любимой местными хинкальной "Белые ночи", за соседним столиком увидели Иосифа Кобзона".

Фестивальный туризм

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев с супругой Натальей на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Натальей на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

"В этом году на время кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи резко возросла востребованность туров. На даты со 2 по 10 июня мы продали на 33% больше, чем на предыдущую неделю, — рассказывает Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса онлайн-бронирования. — Разница с показателями за неделю, следующую за фестивальной, и вовсе 1100%".

Местные представители турбизнеса отмечают повышение спроса и на однодневные обзорные экскурсии по городу, стоимость которых — от 800 рублей. Некоторые туристы совмещают фестиваль с краткосрочными поездками в соседнюю Абхазию (от двух с половиной тысяч рублей).

Средняя цена проживания в отеле без звезд со 2 по 10 июня — от полутора тысяч рублей в сутки, в отеле 3* — от двух тысяч, 4* — от четырех, 5* — от 13 тысяч рублей.

Обед на Центральной набережной — от полутора-двух тысяч на человека, в менее туристических районах — от 800 рублей.

"Мне кажется, что город во время "Кинотавра" особенный, — говорит Татьяна Ивкина. — Во всех заведениях в центре вам уделяют больше внимания, официанты улыбчивее и обходительнее. Конечно, некоторые местные жители пытаются использовать ажиотаж, например, продавая клубнику по 500 рублей. Но, поторговавшись, можно сбить цену в два раза".

"Кинотавр" за последние десять лет из творческого хаоса превратился в четкую структуру со сдержанной деловитостью и дресс-кодом, — отмечает Геннадий Авраменко. — Это главный кинофестиваль России, статус которого никто не подвергает сомнению. Он стимулирует всех участников быть лучше, действует как смокинг, надев который, человек автоматически выпрямляет спину".

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