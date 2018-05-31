"Аэрофлот" запускает новые рейсы в города ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" запускает новые рейсы к чемпионату мира по футболу и открывает горячую линию для болельщиков, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы открыты к продаже. Дополнительные полеты будут выполняться между Казанью и Екатеринбургом, Казанью и Калининградом, Волгоградом и Казанью, Казанью и Сочи, Волгоградом и Нижним Новгородом.

Помимо увеличения количества рейсов, Аэрофлот дополнительно обеспечит наиболее загруженные линии воздушными судами повышенной вместимости.

Кроме того, с 1 июня "Аэрофлот" запустит выделенную линию колл-центра для болельщиков мирового первенства по футболу, следующих на матчи. Операторы будут консультировать пассажиров на семи языках.

Выделенная линия будет работать до 20 июля 2018 года. Информационную поддержку можно будет получить на русском, английском, китайском, итальянском, испанском, немецком и французском языках.