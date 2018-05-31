"Аэрофлот" запускает новые рейсы в города ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" запускает новые рейсы к чемпионату мира по футболу и открывает горячую линию для болельщиков, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы открыты к продаже. Дополнительные полеты будут выполняться между Казанью и Екатеринбургом, Казанью и Калининградом, Волгоградом и Казанью, Казанью и Сочи, Волгоградом и Нижним Новгородом.
Помимо увеличения количества рейсов, Аэрофлот дополнительно обеспечит наиболее загруженные линии воздушными судами повышенной вместимости.
Кроме того, с 1 июня "Аэрофлот" запустит выделенную линию колл-центра для болельщиков мирового первенства по футболу, следующих на матчи. Операторы будут консультировать пассажиров на семи языках.
Выделенная линия будет работать до 20 июля 2018 года. Информационную поддержку можно будет получить на русском, английском, китайском, итальянском, испанском, немецком и французском языках.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.