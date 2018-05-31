Ростуризм определил самые популярные летние туристические направления

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и авиабилетов выяснило, какие направления внутреннего и выездного туризма наиболее популярны у россиян грядущим летом, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"По данным группы компаний "Слетать.ру", среди внутрироссийских направлений летом 2018 года туристов больше всего интересуют путешествия в Крым (70,91% поисковых запросов на туры по России), второе место занимает Краснодарский край (27,69%), третье – Калининградская область (0,23%). Среди лидеров также оказались Республика Карелия, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Татарстан и Алтайский край. По информации Biletix, в 2018 году значительно вырос объем продаж в Краснодарский край по сравнению с прошлым годом: в Сочи – на 8%, в Анапу – на 23%, в Краснодар – в 2 раза", — говорится в сообщении.

В прошлом году на верхних позициях в рейтинге популярных направлений были Крым, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

По данным Aviasales, в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – с 14 июня по 15 июля 2018 года – ТОП-10 внутренних направлений возглавляет Москва, на втором месте – Симферополь, на третьем – Сочи. Также в июне-июле российские туристы интересуются поездками в Махачкалу, Краснодар, Анапу, Минеральные воды и в города-организаторы мирового футбольного первенства: Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

В ведомстве также отметили, что среди выездных направлений наибольшей популярностью у российских туристов летом 2018 года пользуются Турция, Греция, Кипр, Испания, Черногория, Болгария, Таиланд и Абхазия.

По данным Ростуризма, средняя стоимость тура на двоих взрослых по России – одна из самых низких среди популярных направлений летнего отдыха и составляет 63,3 тысячи рублей. Аналогичная поездка в Турцию обойдется в среднем 114,5 тысячи рублей за двоих, в Тунис – 72,3 тысячи рублей.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что характерным трендом этого лета является рост интереса к городам-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, причем не только со стороны болельщиков, но и со стороны обычных туристов. Это связано с широким продвижением возможностей регионов проведения матчей в части отдыха и путешествий, а также с улучшением транспортной и туристской инфраструктуры, сервиса и городской среды в городах-организаторах ЧМ-2018 благодаря проведенным мероприятиям по подготовке к мировому футбольному первенству. Таким образом, "постчемпионатское наследие" уже начинает работать на увеличение внутреннего турпотока", считает он.