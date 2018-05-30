Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о вирусе в Индии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ростуризм вновь призвал туроператоров предупреждать клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Индии, где ранее была выявлена вспышка смертельно опасного вируса Нипах, сообщает российское ведомство в среду.

Общее количество лиц, находящихся в клиниках под наблюдением в связи с подозрением на заражение вирусом Нипах, достигло 26 человек, троим проводится интенсивная терапия после выделения у них вируса, а число умерших в двух городах штата достигло 14 человек, сообщал в среду Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения штата Керала.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в штаты Карнатака и Керала республики Индия, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а находящимся в указанном регионе российским туристам настоятельно рекомендует соблюдать вышеописанные правила профилактики заражения вирусом Нипах, а в случае ухудшения самочувствия — незамедлительно обращаться к врачу", — говорится в сообщении.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые Нипах был выявлен во время вспышки болезни, которая произошла в 1998 году в Кампунг Сунгай Нипах, Малайзия. Тогда промежуточными носителями инфекции были свиньи. Однако в последующих вспышках вируса промежуточных носителей не было. Так, в 2004 году было зарегистрировано массовое заражение этим вирусом в Бангладеш, где люди употребляли в пищу пальмовый сок, загрязненный инфицированными плотоядными летучими мышами. Впоследствии также была зарегистрирована передача инфекции от человека к человеку, в том числе в больнице в Индии.

На сегодняшний день ни для людей, ни для животных какой-либо вакцины против вируса Нипах не существует. Примерно в 70% случаев зараженных ожидает летальный исход.