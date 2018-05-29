Мексика намерена активно продвигать свой туристический продукт в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мексика отмечает ежегодный рост турпотока из России в 10% и намерена увеличить инвестирование в продвижение собственного турпродукта именно в РФ, так как видит в этом направлении большой потенциал, сообщил во вторник РИА Новости в рамках презентации регионов Puerto Vallarta и Riviera Nayarit директор Совета по туризму Мексики Винсент Сейлас.

Собеседник агентства уточнил, что пока нет данных статистики по 2018 году, но отметил стабильное восстановление турпотока из России после кризисного снижения 2014-2015 годов.

"В 2016-2017 годах Мексику посетило порядка 50-60 тысяч туристов из России. Еще до кризиса, несколько лет назад мы наблюдали настоящий туристический бум из вашей страны, тогда счет русских туристов шел на сотни. Сейчас, конечно, гостей стало меньше, но их число постоянно увеличивается", — сказал Сейлас.

По его данным, Мексика ежегодно принимает порядка 39 миллионов иностранных туристов.

"Первое место по численности среди них занимают гости из США, далее следуют канадцы и британцы. Много туристов из Аргентины, других стран Латинской Америки, Германии и Испании. Россия пока занимает незначительное место по объему турпотока, но это показатель уверенно растет, примерно на 10% в год, что нас очень радует", — уточнил представитель мексиканского туризма.

"Мексика намерена активно заниматься инвестированием в продвижение своих туристических возможностей именно в России, так как ваша страна имеет огромный туристический потенциал. Кроме того, мы знаем, что между нашими народами есть очень много общего, мы чувствуем это родство и понимаем сколько перспектив имеют наши отношения в сфере туризма", — заявил Сейлас.