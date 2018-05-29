Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Социологи выяснили, сколько россиян планируют провести летний отпуск дома
13:4829.05.2018
(обновлено:13:52 29.05.2018)
01320
Дачники. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти половина россиян (45%) планируют провести летний отпуск дома, причем 44% из них объясняют это нехваткой средств на поездку, еще треть респондентов намерены отдохнуть на даче, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отдых в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми

"Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 2018 году их называют 45% и 34% соответственно", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, результаты которого представлены во вторник.

Выбор в пользу дома как места летнего отпуска чаще других делают жители малых городов (49%) и сел (55%), респонденты с плохим материальным положением (53%), а дачу выбирают преимущественно люди старшего возраста — 42% в группе респондентов от 60 лет.

"Недостаток финансов по-прежнему остается основной причиной отказа от поездок – 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания, отмечают ее в качестве основной", — указано в материалах опроса.

Как вы планируете провести летний отпуск?
Результаты

  • 15.9%

    На российском курорте

  • 19.1%

    Съезжу на дачу/в деревню

  • 14.3%

    За границей

  • 7.6%

    Попутешествую по стране

  • 15.7%

    Останусь в городе

  • 27.4%

    У меня не будет отпуска
Все опросы
Голосовать
Кроме того, 18% из тех, кто не будет никуда выезжать этим летом, ссылаются на семейные дела, еще 15% — на необходимость работать и отсутствие отпуска, а 12% мотивируют отказ от поездок состоянием здоровья или возрастом.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 и 20-21 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена