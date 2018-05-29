Социологи выяснили, сколько россиян планируют провести летний отпуск дома

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти половина россиян (45%) планируют провести летний отпуск дома, причем 44% из них объясняют это нехваткой средств на поездку, еще треть респондентов намерены отдохнуть на даче, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 2018 году их называют 45% и 34% соответственно", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, результаты которого представлены во вторник.
Выбор в пользу дома как места летнего отпуска чаще других делают жители малых городов (49%) и сел (55%), респонденты с плохим материальным положением (53%), а дачу выбирают преимущественно люди старшего возраста — 42% в группе респондентов от 60 лет.
"Недостаток финансов по-прежнему остается основной причиной отказа от поездок – 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания, отмечают ее в качестве основной", — указано в материалах опроса.
15.9%На российском курорте
19.1%Съезжу на дачу/в деревню
14.3%За границей
7.6%Попутешествую по стране
15.7%Останусь в городе
27.4%У меня не будет отпуска
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 и 20-21 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.
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