Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru выяснил, какие города России чаще всего выбирают туристы для семейного отдыха этим летом, сообщается на официальном сайте сервиса.

Рейтинг был составлен на основании данных о броне отелей и апартаментов для проживания с детьми.

В первую десятку вошли Сочи, Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. При этом, дешевле всего обойдется проживание в Анапе и Евпатории (в среднем, по две тысячи рублей в сутки). Самое дорогое место из десяти – Ялта (больше двух с половиной тысяч рублей).

В Краснодарском крае по показателю длительности пребывания лидируют Анапа и Ейск, в Крыму – Евпатория и Судак. В среднем, семьи с детьми отдыхают на курортах около десяти дней.

