Эксперты выяснили, где туристы планируют провести День России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Специалисты интернет-сервисов по организации путешествий проанализировали предпочтения пользователей при выборе мест для путешествий в период празднования Дня России, который в 2018 году жители страны отмечают три дня подряд с 10 по 12 июня, и выяснили, что наши соотечественники отдают предпочтение внутренним направлениям.

Эксперты туроператора и онлайн-трэвел агентства Biletix рассказали РИА Новости, что главная весенняя тенденция – переориентация туристов на внутренние курорты – сохранилась и в начале лета. Так, доля авиабилетов по внутренним направлениям на День России по сравнению с прошлым годом выросла с 51% до 61%.

"На июньские праздники 61% авиабилетов продан на направления по России, и лишь 39% – за границу. В связи с ростом средней стоимости авиабилетов туда-обратно на даты июньских праздников на 13% (с 11,7 тысячи рублей до 13,2 тысячи рублей), число проданных авиабилетов снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — уточнили в компании.

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру оценили покупки авиа- и железнодорожных билетов клиентами на июньские праздники и также пришли к выводу, что самыми востребованными оказались авиаперелеты по России. Согласно данным сервиса, спрос на путешествия по стране на июньские праздники снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Спрос на перелеты в страны ближнего зарубежья вырос за год с 8,3% до 9,7%. Интерес к странам дальнего зарубежья и Европе несколько снизился", — сообщили в Туту.ру.

Наибольшее число туристов, приобретших билеты в системе Biletix и на Туту.ру, планируют провести июньские праздники в Сочи, Симферополе, Анапе. Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются Черногория, Грузия, Болгария и Армения.