В МГД скептически отнеслись к идее присвоить Москве статус города-курорта

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы (МГД) скептически отнеслись к инициативе присвоить Москве статус города-курорта, столица является скорее городом для работы, чем курортом, считают опрошенные РИА Новости депутаты.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил депутатский запрос в адрес министерства здравоохранения РФ с предложением присвоить Москве статус города-курорта.

"Это очень романтично, но… в Москву приезжают не столько на курорт, сколько работать. Тем не менее в Подмосковье есть очень неплохие дома отдыха, но что касается города-курорта – я не очень понимаю, для чего такой статус нужен Москве. Но как москвич скажу – если такой статус хотят дать, то ради бога, давайте, но мы обсудим, для чего", — сказал вице-спикер МГД Андрей Метельский.

Он отметил, что Москва так или иначе является туристическим городом, но вряд ли курортом. "Для меня курорты – это Крым, Сочи, Черноморское побережье, Алтай, но Москва-курорт… Хотя у нас тоже есть замечательные курорты, но они находятся в области", — добавил он.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с РИА Новости так же заявил, что столица не нуждается в подобном статусе, так как и без этого привлекает внимание туристов. "Москва – столица нашей страны, и я понимаю, что у него желание, может быть, оно и хорошее – привлечь больше внимания туристов, но Москва и так привлекает внимание своими парками, водоемами, территориями от центра до отдаленных районов и всего, где можно прекрасно отдыхать. Это только пиар. Считаю, что наша столица не нуждается в таком названии. Предложение, с моей точки зрения, не может быть принято", — сказал он.