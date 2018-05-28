В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил депутатский запрос в адрес министерства здравоохранения РФ с предложением присвоить Москве статус города-курорта, сообщает пресс-служба депутата.
Глава думского комитета отметил, что год назад, при рассмотрении поправок к федеральному закону о столице, вице-спикер ГД Игорь Лебедев предложил законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения. "Помимо этого, я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта", — отметил в свою очередь Дегтярев.
Как считает политик, необходимо "инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века".
Дегтярев считает, что проведение чемпионата мира по футболу в Москве лишний раз подтверждает "оздоровительную специализацию города". "Так что повод для рассмотрения заявки на город-курорт имеется", — заявил Дегтярев.
По его словам, большая роль в формировании облика столицы принадлежит Москве-реке, которая может стать главной природной зоной отдыха. "Я уже неоднократно говорил о ее большом ресурсном потенциале. Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем", — полагает депутат.
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