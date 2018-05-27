Жителей Великобритании не удивил плывущий по Темзе динозавр

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В социальных сетях жителей Великобритании появились фотографии огромного тираннозавра, плывущего по Темзе, сообщает Daily Mail.

Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы, а лондонская полиция получила жалобу на их бездействие в отношении генетически модифицированного динозавра.

Nothing to see here. Just a dinosaur being transported up the Thames. pic.twitter.com/sdny6GJQ6m — Ed Lord (@chevy68uk) 23 мая 2018 г.

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Один из пользователей соцсетей написал с национальной невозмутимостью: "Ничего интересного. Просто динозавра везут по Темзе"

На самом деле фигуру изготовили в рамках промоакции нового фильма "Парк Юрского периода".