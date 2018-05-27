Стало известно, что членам семьи опасно сидеть в разных частях самолета

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Раздельные места для семей могут представлять угрозу безопасности всех пассажиров, сообщает The Telegraph.

Королевское авиационное общество Великобритании утверждает, что члены семьи, сидящие в разных частях самолета, могут тратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации, ставя под угрозу себя и других.

В своем докладе организация советует авиакомпаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

Также уточняются идеальные условия для перелетов с ребенком: "Дети должны сидеть в одном ряду с взрослым, в самолетах с двумя проходами — быть отделенными не более, чем одним проходом. Если это невозможно, то безопасным считается расположение места ребенка в соседнем ряду впереди или сзади от взрослого".