Европейская авиакомпания не смогла заставить платить за ручную кладь

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний Ryanair объявила о том, что введение новых правил перевозки ручной клади привело к переизбытку бесплатно сдаваемого багажа, сообщает The Telegraph.

Представители авиакомпании заявили, что второй раз за год могут изменить порядок провоза ручной клади.

Напомним, что с 15 января их пассажиры обязаны сдавать крупную (55×40×20 сантиметров) ручную кладь перед входом на посадку. Сумки с габаритами 35×20×20 сантиметров можно брать с собой на борт. И в первом, и во втором случае провоз бесплатный, но желающие не расставаться со своими вещами могут заплатить за это отдельно.

По итогу четырех месяцев работы по новым правилам, стало ясно, что к дополнительным тратам оказались готовы немногие пассажиры. В результате, из-за большего количества дополнительного багажа, который перевозят сотрудники аэропорта, увеличилось время оборота самолетов — один из критически важных факторов успеха для Ryanair.