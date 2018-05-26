Европейская авиакомпания не смогла заставить платить за ручную кладь

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний Ryanair объявила о том, что введение новых правил перевозки ручной клади привело к переизбытку бесплатно сдаваемого багажа, сообщает The Telegraph.
Представители авиакомпании заявили, что второй раз за год могут изменить порядок провоза ручной клади.
Напомним, что с 15 января их пассажиры обязаны сдавать крупную (55×40×20 сантиметров) ручную кладь перед входом на посадку. Сумки с габаритами 35×20×20 сантиметров можно брать с собой на борт. И в первом, и во втором случае провоз бесплатный, но желающие не расставаться со своими вещами могут заплатить за это отдельно.
По итогу четырех месяцев работы по новым правилам, стало ясно, что к дополнительным тратам оказались готовы немногие пассажиры. В результате, из-за большего количества дополнительного багажа, который перевозят сотрудники аэропорта, увеличилось время оборота самолетов — один из критически важных факторов успеха для Ryanair.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.