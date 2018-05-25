Рязань подала заявку на включение в "Золотое кольцо России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Администрация Рязанской области подала заявку на включение Рязани в перечень городов-участников национального туристского проекта "Золотое кольцо России", сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Заявка подана, уже предварительные слушания прошли, окончательное решение будет приниматься правительственной комиссией. На наш взгляд, документы соответствуют всем установленным требованиям", — сказал он.

По мнению Любимова, участие Рязани, которая является одним из самых древних городов центра России, в проекте "Золотое кольцо" позволит повысить туристскую и инвестиционную привлекательность областного центра.

Глава Рязанской области назвал туризм существенной статьей доходов регионального бюджета. По его словам, администрация региона намерена добиться роста турпотока до 2 миллионов человек к концу 2019 года. Сейчас этот показатель составляет около 1,2 миллиона человек в год.

Ранее в марте министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что в будущем города-участники "Золотого кольца России" будут сами принимать решение о том, кого еще включить в проект. По его словам, маршрут "Золотое кольцо России" будет расширяться, однако министерство не хочет, чтобы он развивался "количественными темпами в ущерб качеству".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.