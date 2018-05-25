Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о вирусе в Индии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Индии, где ранее была выявлена вспышка смертельно опасного вируса Нипах.

В четверг представитель министерства здравоохранения страны Прити Судан заявил, что индийским специалистам удалось остановить распространение вируса, жертвами которого в южном штате Керала, по последним данным, стали 11 человек.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в штаты Карнатаке и Керале Республики Индия, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а находящимся в указанном регионе российским туристам настоятельно рекомендует соблюдать вышеописанные правила профилактики заражения вирусом Нипах, а в случае ухудшения самочувствия – незамедлительно обращаться к врачу", — говорится в сообщении Ростуризма.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые Нипах был выявлен во время вспышки болезни, которая произошла в 1998 году в Кампунг Сунгай Нипах, Малайзия. Тогда промежуточными носителями инфекции были свиньи. Однако в последующих вспышках вируса промежуточных носителей не было. Так, в 2004 году было зарегистрировано массовое заражение этим вирусом в Бангладеш, где люди употребляли в пищу пальмовый сок, загрязненный инфицированными плотоядными летучими мышами. Впоследствии также была зарегистрирована передача инфекции от человека к человеку, в том числе в больнице в Индии.