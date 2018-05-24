"Аэроэкспресс" вводит новые абонементные билеты

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С 31 мая "Аэроэкспресс" вводит новые абонементы на 15 и 20 поездок взамен существующих, сообщает агентство "Москва".

Стоимость 30-дневного абонемента на все три направления движения поездов на 15 поездок составит четыре тысячи рублей, на 20 – четыре с половиной тысячи рублей (вместо пяти тысяч рублей ранее).

"Мы проанализировали востребованность существующих абонементов и пришли к выводу, что наиболее оптимальными вариантами для наших пассажиров являются проездные на 15 и 20 поездок. В связи с этим принято решение отказаться от ряда абонементов в пользу двух наиболее удобных для пассажиров", — отметил исполнительный директор "Аэроэкспресс" Валерий Федоров.

Ранее в "Аэроэкспресс" были доступны абонементы на 10, 20, 30 и 50 поездок, а также специальные абонементы на утренние и вечерние рейсы "Утро 20", "Вечер 20", "Утро+Вечер 50". Воспользоваться ранее купленными абонементами можно до истечения их срока действия.