В Лондоне открылся самый длинный и быстрый городской Zip Line

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Теперь туристы могут полюбоваться зданием лондонского парламента и Ламбетским дворцом со скоростного спуска, который открылся над британской столицей, сообщает The Telegraph.

Над парком Archbishop's в Лондоне открылся Zip Line, позволяющий трем туристам одновременно спуститься со скоростью около 50 километров в час над территорией Archbishop's park.

Аттракцион работает таким образом, что в конце человек также может осуществить банджи-прыжок с небольшой высоты. Zip Line в Лондоне будет открыт до начала сентября.



