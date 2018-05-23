Названы самые недорогие курортные поселки для отдыха на море в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых недорогих поселков на Черном море на основе данных о броне в летний период, сообщает пресс-служба сервиса.

Первое место заняло крымское село Стерегущее, где стоимость аренды в сутки начинается от 667 рублей. На втором месте расположилась Семеновка (Крым), где проживание на сутки обойдется в тысячу рублей. Замыкает тройку с показателем в 1244 рубля Дедеркой в Туапсинском районе Краснодарского края.

Также в рейтинг вошли крымские села Солнечная Долина, Межводное, Краснокаменка, Песчаное, Черноморское и Курортное, и город Приморско-Ахтарск, расположенный в Краснодарском крае.