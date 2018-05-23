В Ростуризме прокомментировали возможный запрет Booking.com

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ростуризм получил поручение от Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности системы интернет-бронирования отелей Booking.com на территории РФ, позиция должна быть представлена к 4 июня, сообщил РИА Новости представитель Ростуризма.

"В федеральное агентство по туризму поступило письмо министерства культуры РФ с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории РФ и представить позицию Ростуризма по данному вопросу до 4 июня 2018 года", — сообщил он.

"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", — добавил представитель агентства.

Ранее портал РБК сообщил об открытом письме руководителя одной из российских туроператорских компаний в министерство культуры РФ, где он призвал рассмотреть возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com).

Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group.