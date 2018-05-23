СОРТАВАЛА, 23 мая — РИА Новости. В Карелии, в Сортавале, специалисты туриндустрии обсуждали, как улучшить сотрудничество Северного Приладожья (Республика Карелия) и Северной Карелии (область в Восточной Финляндии).

Северная Карелия имеет общую границу с Россией протяженностью почти 300 километров, и в регионе, конечно, интересуются возможностью взаимодействовать с приграничным районом в российской Карелии. В 2018-2022 годах на новые местные проекты в Восточной Финляндии планируется выделить 6,8 миллиона евро. Это и поддержка малого бизнеса в туристической сфере, и развитие гастрономического и этнокультурного туризма.

Поток организованных туристов в Карелию составляет 780 тысяч человек, в 2018 году его рассчитывают увеличить. Это станет возможным еще и за счет новых международных проектов в России. Растет и объем инвестиций в развитие туристической сферы и инфраструктуры, в том числе дорожной. В 2018 году объем внебюджетного финансирования составит почти 516 миллионов рублей, бюджетных инвестиций — почти 295 миллионов.

Возможностей для сотрудничества приграничных регионов России и Финляндии становится все больше.

В Сортавальском районе, к примеру, проводятся оперный фестиваль Ruskeala Symphony в горном парке "Рускеала", рядом — международный ночной забег Ecotrail, а еще — ежегодный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры" и многое другое.

Все они могут быть интересны жителям Восточной Финляндии, добраться из которой до города Сортавала можно за пару часов на автомобиле. А популярные туры на остров Валаам из Сортавалы обретут в этом году новый статус — в феврале Валаамский монастырь получил сертификат участника Национального туристского проекта "Серебряное ожерелье России".

Российские же туристы могут открыть для себя культурные и спортивные события на территории Северной Карелии — музыкальный фестиваль Ilosaarirock, международный фестиваль фольклорной музыки Kihaus Folk и, конечно, этап Кубка мира по биатлону в Кантиолахти. Близость к границе позволит туристам из России посещать мероприятия в Восточной Финляндии и возвращаться обратно в тот же день.

"Я знаю человека, поклонника биатлона, который приехал в Финляндию на этап Кубка мира (по биатлону), не нашел отель и ночевал в результате в машине, а была зима, — рассказывает глава Сортавальского района Сергей Крупин. — Так вот многие наши или зарубежные туристы, собирающиеся приехать на какие-то мероприятия, события в соседнюю Финляндию, могут останавливаться в наших карельских отелях". От этого, по мнению Крупина, всем будет только лучше. В результате стороны договорились активнее интегрировать в международную программу как туроператоров в Карелии и Финляндии, так и гостиничную инфраструктуру.

"Мы рады такому энергичному старту сотрудничества с Восточной Финляндией и столь большому интересу зарубежного турбизнеса к нашим гостиничным объектам, — рассказывает Виктория Вохмина, гендиректор премиального парк-отеля в Карелии. — Выход карельских отелей на международный рынок подтверждает высокий уровень инфраструктуры, он привлечет большее количество иностранных туристов, а также расширит поток российских путешественников".

Гостиницы в Сортавальском районе идеально вписаны в сказочный карельский пейзаж, отсюда можно легко добраться и до горного парка "Рускеала", и до города Сортавала, и до знаменитых карельских водопадов.

Интеграция карельских отелей в международную программу сотрудничества будет способствовать расширению туристического потенциала региона и оптимизации маршрутов.

"Сегодня стремительно растет доля самостоятельных туристов, — рассказывает Олег Натыкан из управления по туризму Министерства культуры Республики Карелия. — Около 20 процентов составляет зарубежная аудитория, в основном из Финляндии. Мы надеемся, что эта доля впоследствии увеличится до 50 процентов".

"Очень важно развивать совместный событийный туризм, помогать друг другу в привлечении отдыхающих из обеих стран — России и Финляндии, — говорит Алексей Казьмин, коммерческий директор сети отелей в Карелии и Ленинградской области. — Чем больше наши потенциальные гости будут знать о событиях в приграничных районах, а также о новых хороших отелях и местных достопримечательностях, тем активнее они поедут в Карелию и Восточную Финляндию".

"Для развития общих российских и финских туристических продуктов необходимо улучшать их доступность, — считает Тимо Лейнонен из Союза муниципалитета Северной Карелии (Финляндия), — особенно с точки зрения транспортной инфраструктуры — к примеру, между Санкт-Петербургом и Сартавалой, Сартавалой и границей". Каким образом туристы, прилетевшие в финские аэропорты, доедут до карельских отелей и достопримечательностей, как и где будут пересекать границу, где им лучше остановиться, куда сходить — обо всем этом нужно информировать потенциальных гостей как в Карелии, так и в Восточной Финляндии.



