Впервые за 50 лет крымское вино получило высокую награду в Лондоне

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало три серебряные медали ежегодного международного конкурса International Wine & Spirits Competition, сообщает пресс-служба предприятия.

Одна из медалей, которую получило в Лондоне Alma Valley Riesling Ice Wine Reserve 2015, — "Выдающееся Серебро". Это значит, что суммарный бал жюри вплотную приблизился к "золотой" планке. Также наград удостоились вина из более доступной ценовой линейки.

"IWSC – один из старейших, независимых и авторитетных винных конкурсов, его медали подчеркивают статус вина и означают правильный тренд развития российского виноделия в целом. Приятно, что вина наших краснодарских коллег также получили достойные оценки судей", — сказал генеральный директор Alma Valley Андрей Григорьев.

Из российских предприятий, кроме Alma Valley, в IWSC приняли участие "Абрау-Дюрсо", "Дивноморское", "Имения Сикоры", "Вина Ведерниковъ", "Шато Тамань" и "Игристые вина".