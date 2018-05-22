В Канаде две рыси прославились благодаря своему крику

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В канадской провинции Онтарио очевидец снял на видео конфликт двух диких кошек, который повеселил пользователей интернета.

Животные столкнулись друг с другом у дороги и, по всей видимости, пытаясь выяснить отношения, принялись истошно кричать, столкнулись лбами, и одна рысь замахнулась на другую лапой.

Пользователи комментировали видео, сравнивая кошек с женой и любовницей, выясняющими отношения.