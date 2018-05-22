Отдых в Турции может подорожать

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство страны рассчитывает, что к 2023 году каждый иностранный турист, посещающий Турцию, будет тратить на отдых не менее тысячи долларов, что в два раза превышает средний чек для российского туриста, сообщает АТОР.
Министр культуры и туризма страны Нуман Куртулмуш, комментируя итоги первого квартала, которые он назвал рекордными (более пяти миллионов отдыхающих), подчеркнул важный тренд – увеличение средней суммы расходов туристов.
В среднем, каждый иностранец в январе-мае потратил в Турции чуть больше 750 долларов, что на 120 долларов превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом, российские туристы год назад тратили около 450 долларов.
Как считает турецкий министр, Турция "достойна более состоятельных туристов", в связи с чем, страна, по его мнению, должна ориентироваться на путешественников с более высокими доходами. Куртулмуш подчеркнул, что стратегическая задача – довести через пять лет доходы от одного туриста до тысячи долларов США. Добиться этого планируется за счет развития круизного, оздоровительного, спортивного и luxury-туризма.
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