Болгарию за год посетили более полумиллиона туристов из России

СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Болгарию в 2017 году посетили 558 тысяч туристов из России, кроме того, около 300 тысяч россиян имеют недвижимость в этой стране, сообщается в информационных материалах ко встрече президентов РФ и Болгарии.

"Болгария входит в число основных туристических направлений россиян. В 2017 году страну посетили 558 тысяч российских туристов (на 3,8% меньше по сравнению с 2016 годом, пятое место в общем туристическом потоке)", — говорится в материалах.

Кроме того, отмечается, что порядка 300 тысяч граждан России владеют недвижимостью в Болгарии.

Встреча президента России Владимира Путина с болгарским коллегой Руменом Радевым состоится в Сочи во вторник. Сообщалось, что лидеры двух стран планируют обсудить перспективы российско-болгарского сотрудничества в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.