СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Туристско-информационный центр откроют в новом терминале международного аэропорта "Симферополь", сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"В этом сезоне откроется туристско-информационный центр в новом аэровокзальном терминале международного аэропорта "Симферополь", — сказал Волченко на заседании крымского правительства.

Всего, по словам министра, в высокий туристский сезон на территории республики будет функционировать семь туристско-информационных центров (Керчь, Феодосия, Ялта, Евпатория, Симферополь и Старый Крым).

Все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта с 16 апреля. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 миллиона человек.