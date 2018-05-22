МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ольга Цынская. Ведущая "Песни. Реалити", участница шоу Comedy Woman на ТНТ Екатерина Варнава, называющая себя человеком-катастрофой, запланированным путешествиям предпочитает спонтанные. В интервью РИА Новости артистка рассказала об исландских деликатесах (тухлой акуле с картофельной водкой), маминых пирожках и о том, где она предпочитает пускаться во все тяжкие.

© Фото : пресс-служба Comedy Club Production Екатерина Варнава © Фото : пресс-служба Comedy Club Production Екатерина Варнава

— Думаю, я не буду оригинальной, если скажу, что мне нравится Санкт-Петербург. Это очень характерный город: он либо влюбляет в себя с первого взгляда, либо так и остается одним из множества. И хотя Питер часто встречает меня дождями и серостью, я отношусь к первой категории людей.

Обожаю гулять по Невскому, ездить по каналам, смотреть, как разводят мосты. Любила бы сладкое — и от местных пышек вряд ли бы отказалась.

— Если говорить об отдыхе за рубежом — обожаю США. Причем не только за фантастический шопинг. Хотя парочка чемоданов одежды и обуви, которые я привезла недавно, говорят об обратном. Мне нравится, что в Америке людям все равно, кто ты, как выглядишь и чем занимаешься.

© Фото : из личного архива Екатерины Варнава США. Национальный парк Зайон. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым © Фото : из личного архива Екатерины Варнава США. Национальный парк Зайон. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым

— Еще меня поразила Исландия. Зеленые луга с пасущимися овечками, бурлящие водопады, гейзеры и кристально чистые озера в сочетании с пасмурным небом — вот вы можете себе представить, что все это на территории одной, причем такой маленькой страны? У меня в голове не укладывается!

Кстати, одним из местных деликатесов считается тухлая акула, которая называется хаукарль.

Обычно ее подают вместе с картофельной водкой, но я не рискнула попробовать ни то, ни другое.

© Фото : из личного архива Екатерины Варнава Исландия. Рейкьявик. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым © Фото : из личного архива Екатерины Варнава Исландия. Рейкьявик. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым

— Нельзя не сказать и о Грузии. Это настолько гостеприимная страна, что у меня каждый раз возникает ощущение, будто я приехала к себе домой. А какие там хачапури! А выбор сыров! Причем на любой вкус: от соленых до жареных. Обязательно попробуйте, не пожалеете!

Кстати, моя лучшая подруга Наталья Еприкян родом из Тбилиси, и у нас есть традиция — каждый год на ее день рождения мы ездим к ней на родину. И вот тогда я пускаюсь во все тяжкие!

Я много путешествую, бываю в разных странах, но всегда готова вернуться в Италию и Грузию!

А вот куда больше ни ногой… Вы знаете, я придерживаюсь позиции "никогда не говори "никогда", так что, пожалуй, воздержусь от ответа.

© Фото : из личного архива Екатерины Варнава США. Калифорния. Остров Санта-Каталина. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым © Фото : из личного архива Екатерины Варнава США. Калифорния. Остров Санта-Каталина. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым

— А знаете, где самая вкусная кухня? У мамы! Вот правда. Ни одно, даже самое дорогое блюдо не сравнится с ее пирожками. Да и вообще. Не зря же говорят: "В гостях хорошо, а дома лучше".

Конечно, круто иметь возможность сменить обстановку, развеяться и привести мысли в порядок, но порой ничто не сравнится с тем, когда ты звонишь маме и говоришь, что навестишь ее завтра.

И она готовит к твоему приезду по-настоящему королевский ужин, причем с учетом всех твоих вегетарианских причуд. Как часто повторяли в одной рекламе, это бесценно.

© Фото : из личного архива Екатерины Варнава США. Калифорния. Малибу. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым © Фото : из личного архива Екатерины Варнава США. Калифорния. Малибу. Екатерина Варнава на отдыхе с Константином Мякиньковым

— В путешествиях со мной постоянно что-то случается. Недавно в очередной раз потеряла чемодан. Никто из близких этому не удивился, но мне было обидно. Ведь вместе с чемоданом пропала половина моей косметики (девочки поймут, что это значит!), а еще пара почти новых кроссовок. Вот такой я человек-катастрофа.

Вообще, я люблю спонтанные путешествия: сидишь себе спокойно дома, до следующих съемок еще три дня, и неожиданно находишь классные билеты, например в Италию. И понеслась!

© Фото : Даниил Величко Екатерина Варнава © Фото : Даниил Величко Екатерина Варнава

— Мне нравится, в каком направлении движется Москва в вопросах инфраструктуры для туристов. Особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. Разрабатывают новые экскурсионные маршруты, открывают всевозможные хостелы и гостиницы, проводят масштабные фестивали, делают навигацию на иностранном языке. Классно же!

— А на негативе я стараюсь не зацикливаться. Естественно, за годы гастролей нас не раз обламывали и с гостиницами, и с транспортом, но зачем хранить эти моменты в памяти?