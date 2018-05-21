Финский Тампере признали всемирной столицей сауны

ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая — РИА Новости. Международная ассоциация саун и финское общество сауны признали город Тампере столицей сауны во всем мире, говорится в сообщении ассоциации в понедельник.

Высокое звание Тампере получил из-за того, что в регионе находятся самые популярные парные заведения страны очень высокого уровня, отмечают специалисты.

"Тампере известен всей стране своими многочисленными высококачественными саунами, которые не оставляют любителей сауны без хорошего пара. Долгосрочная и целенаправленная работа сообщества сауны в городе привела к появлению живой, красочной и яркой культуры сауны в Тампере", — сказал председатель финского общества саун Туомас Лехтонен.

В Тампере работают 20 общественных саун, в том числе самая старая в Финляндии, открытая ещё в 1906 году. Самая новая сауна в Тампере открылась в апреле этого года.

В Финляндии с населением 5,5 миллиона человек насчитывается более 2 миллионов саун. Ежегодно в Финляндии отмечают День сауны, Фестиваль сауны, а в Ювяскюля проходит международный форум сауны.

Тампере – город на юге Финляндии с населением 230 тысяч человек, второй по значимости городской центр после Хельсинки.