Посол Туниса заверил главу Ростуризма в надежной защите туристов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Туниса в России Мохамед Али Шихи на встрече с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым заверил главу ведомства, что власти страны предпринимают все необходимые меры для надежной защиты иностранных туристов, находящихся на территории курортных зон, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В рамках встречи, которая прошла по инициативе тунисской стороны, были обсуждены вопросы обеспечения безопасности российских туристов на тунисских курортах.

"Тунис входит в топ-10 популярных у россиян выездных пляжных направлений. За 2017 год страну посетили более полумиллиона российских туристов. В этой связи вопрос обеспечения условий для комфортного и безопасного отдыха наших граждан на тунисских курортах приобретает особую важность", – отметил Сафонов.

"Посол Туниса заверил, что власти страны предпринимают все необходимые меры для надежной защиты иностранных туристов, находящихся на территории курортных зон", — говорится в сообщении.

Со своей стороны, глава Ростуризма Олег Сафонов проинформировал представителей тунисской делегации о мерах, предпринимаемых в России для обеспечения безопасности туристов и болельщиков из-за рубежа во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.