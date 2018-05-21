КРАСНОДАР, 21 мая — РИА Новости. Руководство Краснодарского края уделяет повышенное внимание санитарно-эпидемиологической обстановке на курортах Черноморского и Азовского побережья, ситуация остается стабильной, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"В преддверии курортного сезона особое внимание мы уделяем санитарно-эпидемиологической обстановке. Сегодня на курортах Черноморского и Азовского побережья ситуация абсолютно стабильная, и мы ее постоянно контролируем", – сказал Кондратьев. По его словам, в целом общая инфекционная заболеваемость в крае не превышает средне-многолетних уровней.

"В этом году мы ждем рекордное количество отдыхающих. Большой наплыв туристов отчасти связан с проведением на территории края матчей чемпионата мира по футболу. Весь межсезонный период проводилась большая работа, в том числе и по подготовке пляжей к летнему сезону. Ведется постоянный мониторинг качества воды. В этом году количество проб будет увеличено до 8 тысяч", – добавил губернатор. Он уточнил, что по заключению экспертов, сегодня качество воды соответствует санитарным требованиям.

"Кубань по праву считается детской здравницей. К нам едут ребята со всей страны. Родители должны быть уверены, что дети находятся в безопасности, и их здоровью ничего не угрожает. Поэтому особое внимание мы уделяем санитарно-эпидемиологическим условиям в средствах размещения детей. Здесь мы занимаем принципиальную позицию. А там, где не хотят работать по правилам, будут приниматься самые жесткие меры вплоть до закрытия лагеря", – заключил глава края.

Он также отметил, что на случай эпидемиологического подъема медицинские учреждения края укомплектованы необходимыми медикаментами и препаратами, также подготовлены резервные места в стационаре.

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