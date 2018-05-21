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Названы самые популярные у россиян направления летнего отдыха
13:4521.05.2018
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Набережная Ялты
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Аналитики нескольких интернет-сервисов по организации путешествий проанализировали предпочтения своих пользователей в том, где они планируют провести летний отпуск и выяснили, что лидерами 2018 года остались российские направления, в частности, Симферополь.

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© Sputnik
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Онлайн тревел-агентство OZON.travel провело предварительный анализ предпочтений своих пользователей о том, где они планируют провести летний отпуск. По данным сервиса, большинство россиян выбрали внутренние направления для проведения долгожданных каникул, однако не остались незамеченными и необычные экзотические страны.

Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
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"Абсолютным лидером среди городов внутри страны стал Симферополь, куда собираются ехать 36% путешествующих по России. По сравнению с прошлым годом спрос в этот город увеличился на 4%. Топ-5 городов для внутренних путешествий остался прежним по сравнению с прошлым годом.

Помимо центра Крымского полуострова путешественники отправятся в Москву, Сочи, Анапу и Санкт-Петербург. При этом спрос на Краснодар увеличился 27%, что, вероятнее всего, обусловлено грядущим чемпионатом мира по футболу", — сообщили РИА Новости в агентстве.

© Depositphotos / lucianbolcaПляж Навагио, Греция
© Depositphotos / lucianbolca
Пляж Навагио, Греция

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру также отметили, что наибольшей популярностью у покупателей туров летом 2018 года пользуются отечественные направления.

Тройка лидеров по сравнению с прошлым летом осталась неизменной — Россия, Турция, Греция.

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"Кипр занял четвертую позицию (восьмое место годом ранее). При этом цены на путевку по этому направлению выросли на 23% по сравнению с прошлым сезоном", — пояснили аналитики.

Глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой рассказал РИА Новости, что общий объем продаж на летние месяцы вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "При этом спрос по внутренним направлениям вырос на 21%, а по международным, наоборот, снизился на 14%", — уточнил он.

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По данным сервиса, Симферополь предпочитают 14,13% покупателей, Сочи — 10,97%, Анапу — 3,94%, Краснодар — 3,69%. "Максимальный рост продемонстрировал Краснодар – объем продаж авиабилетов по данному направлению вырос в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Среди зарубежных стран в 2018 году безусловным лидером является Грузия.

"По сравнению с 2017 годом спрос на авиабилеты в эту страну увеличился в три раза, а вот стоимость билета снизилась на 13%. Охотно летят и в Черногорию – по сравнению с прошлым годом спрос на поездки в эту страну увеличился на 9% при удешевлении билетов на 13%. Растёт и Италия, в сравнении с 2017 годом спрос увеличился на 8%", — уточнили в агентстве OZON.travel.

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Их данные в основном сходятся с показателями сервиса Туту.ру. "У самостоятельных путешественников в лидерах Грузия, Молдавия, Черногория. В прошлом году Грузия была лишь на шестом месте в списке самых популярных стран, в которые летали туристы.

При этом Испания, которая летом 2017 года занимала вторую строчку, в этом году провалилась на девятую позицию. Возможно, сказалось подорожание билетов на 19%. При этом, почти на треть подорожали билеты в Молдавию, но на популярности страны у туристов это не сказалось", — сообщил специалист по связям с общественностью компании Тимур Юсупов.

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