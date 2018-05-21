Российские туроператоры определили лучшие визовые центры

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела опрос туроператорских компаний для оценки работы визовых центров стран ЕС в 2018 году. В нем приняли участие более 50 туроператорских компаний.

Наивысшей оценки туроператоров, входящих в АТОР, удостоились визовые центры Италии VMS.

В общем рейтинге среди всех туроператоров, участвовавших в опросе, визовые центры Италии VMS также вышли на первое место, разделив его с визовыми центрами Францией по совокупности оценок.

Подавляющее число респондентов охарактеризовали работу визовых центров Италии VMS и их сотрудников как "высококвалифицированную", "удовлетворяющую требования бизнеса по качеству и скорости обслуживания", а также указали на высокую скорость работы по подготовке документов.

Участники опроса также отметили такие характеристики работы визовых центров Италии с клиентами, как "ответственность", "вежливость", "тактичность" и "высокие коммуникативные навыки".

Главными преимуществами ВЦ Италии были признаны "короткое время ожидания в очереди до обслуживания". Положительно была оценена и возможность доступа сбора и передачи документов через интернет.

По данным опроса АТОР, ожидания бизнес-респондентов, обращающихся в визовый центр Италии, в целом совпали с оценкой качества их работы после посещения.

Это касалось времени ожидания в очереди, наличия мест для сидения в зале, дружелюбия и профессионализма работников, владения ими информацией в полном объеме и умения быстро ориентироваться в ней, готовности как можно скорее решить любое возможное недоразумение.